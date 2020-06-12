Gazetecilerin o fotoğrafı Meclis gündeminde

12 Haziran 2020 Cuma, 14:04

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyyesser Yıldız ile TELE1 Ankara Haber Temsilcisi İsmail Dükel 4 günlük gözaltı süresinin ardından, dün gece yarısı hakim karşısına çıktılar. İsmail Dükel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Müyesser Yıldız tutuklandı. CHP’nin gazeteci kökenli Milletvekili Utku Çakırözer, aynı saatlerde Meclis TBMM Genel Kurul’da görüşmeleri yapılan Rekabet Kanunu’nda değişiklik öngören teklif üzerinde öz alarak, yaşananlara tepki gösterdi.

'AVRUPA BİRLİĞİ'NE BİR MİLİM YAKLAŞAMAYIZ'

Çakırözer, gece yarısı sorguya götürülen gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in adliye koridorlarında beklerken çekilen fotoğraflarını Meclis kürsüsünden göstererek, “Meclis’te Avrupa Birliği’yle uyumlu rekabet kanunu getireceğiz diyorsunuz, diğer tarafta gazetecileri tutukluyorsunuz. Burada ‘Avrupa Birliğine yaklaşacağız’ derken 2 gazeteci sadece kendilerini arayanlarla konuştukları için önce sabah baskınlarıyla evlerinden gözaltına alındılar, dört gün gözaltında tutuldular, sonra sorgu hâkiminin karşısına çıkarıldılar. Şimdi biri tutuklu. Halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecileri zindana atarken Meclis’te hangi kanunu çıkarırsak çıkaralım hiçbir anlamı yoktur, Avrupa Birliği’ne bir milim dahi yaklaşamayız” diye konuştu.

'HABER KAYNAĞIYLA KONUŞMAK SUÇ DEĞİLDİR'

“İddialardan anlıyoruz ki birisi onları aramış. Gazeteci herkesi arar, herkesle de konuşur. Haberini ancak böyle yapabilir. Aramıyorsa, konuşmuyorsa işini eksik yapıyor demektir. Gazetecinin haber kaynaklarıyla konuşması asla suç değildir" diyen Çakırözer, "Yaşananlar bırakın Avrupa'ya yakınlaştırmayı mevcut konumumuzdan daha da geri götürmekte. İşte bu nedenle Türkiye basın özgürlüğünde dünya sonuncusu, işte bu nedenle hukukun üstünlüğünde dünya sonuncusu” dedi.

'ESKİ FETÖ TAKTİKLERİYLE CEZALANDIRMAKTAN VAZGEÇİN'

Çakırözer, “Eğer ille de bir yerde casusluk arayacaksanız o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin kozmik odasına girenlere ve onların siyasi destekçilerine bakacaksınız” diyerek, haberden terör, gazetecilerden terörist üretilmesinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Çakırözer, “Eski FETÖ taktikleriyle uydurma yeni davalar yaratarak gazetecileri zindanlara atmaktan vazgeçin” diye konuştu.

'GAZETECİLER VAZGEÇMEYECEK'

Üç ayı aşkın süredir cezaevinde tutulan gazetecilerin durumunu da hatırlatan Çakırözer, şöyle konuştu:

“Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu Ergenekon kumpaslarında aylarca Silivri'de yatırıldılar. Şimdi üç aydır yine aynı zindandalar Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Aydın Keser'le birlikte. Müyesser Yıldız bir yıl haksız hukuksuz yatırıldı. Ergenekon kumpaslarında, bugün yine tutuklanması isteniyor. Oda TV on yıl sonra yine hedefte. Gerçek habercilik yapan Tele1, Halk TV sürekli hedefte. Yaptığımız yargı reformlarına rağmen Cumhuriyet'e, Sözcü'ye, Birgün'e, Evrensel'e ve yüzlerce gazeteciye yönelik sindirme, yıldırma, korkutma davaları sürmekte ama ne yaparsanız yapın, ne kadar korkutmaya, sindirmeye çalışırsanız çalışın Müyesserler, İsmailler, Barışlar yine haber yapmaya, yine bu halka gerçekleri anlatmaya devam edecek.”

83 MİLYONUN ÖZGÜRLÜĞÜ…

Tüm gazeteleri sadece tek bir şirketin dağıtıyor olmasının bile haber alma hakkı için tehdit unsuru olduğunu söyleyen Çakırözer, “Bir yandan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Biz, daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye, tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzuluyoruz’ diyor, diğer yandan medyanın yüzde 95'i saray etkisinde yönetilmekte. Bu ülkede basın özgürlüğünü, medyada hür rekabet ortamını sağlayamadığımız sürece hangi kanunu çıkarırsak çıkaralım ne rekabet hukukunu sağlayabiliriz ne Avrupa standartlarını yakalayabiliriz. Çözüm gazeteciyi, siyasetçiyi cezaevine koymaktan vazgeçmekte, çözüm medyada tekelleşmeyi önlemekten geçmektedir. Bir gazetecinin özgürlüğünü yitirmesi, hepimizin, 83 milyonun özgürlüğünü yitirmesidir” dedi.

TEKELLEŞME BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE ENGEL

Türkiye’de basın özgürlüğünün önündeki temel engellerden birinin de medyada rekabetin adım adım yok edilmesi olduğunu vurgulayan Çakırözer, halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü için medyada tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiğini de söyledi.