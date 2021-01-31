Gelecek Partili isimden ‘Kabe’ çıkışı

31 Ocak 2021 Pazar, 16:42

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP üyesi olduğu ve Boğaziçi'nin akademik kadrosunda yer almadığı gerekçeleriyle Melih Bulu'nun üniversitelerine rektör atanmasına karşı eylemleri sürerken, “Kabe fotoğrafının yere serildiği” iddiası sonrası öğrenciler bir kez daha iktidarın hedefine oturdu.

Öğrenciler sosyal medyada hedef alınırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nefret söyleminde bulunarak “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullandı.

Eski Borsa İstanbul Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kurmaylarından İbrahim Turhan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri üzerinden yürütülen tartışmaya dair değerlendirmede bulundu.

LGBTİ+ bireylere yönelik, hükümet kanadından yapılan ayrımcı açıklamaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla durumu değerlendiren Turhan, iktidarın görevine ilişkin “Kışkırtıcı eylemler yapılsa bile, toplumu galeyana getirecek açıklamalardan kaçınılır, kitleler sakinleştirilir” dedi.

Turhan, bugün tam tersine tanıklık edildiğini ifade ederek, “İktidarda kalabilmek için gerçek sorunların gündemden düşmesini isteyenler, kimlik temelli siyaset izliyor. Semboller üzerinden kışkırtılan gerilimler işlerine geliyor. Siyasal çıkarları uğruna kendilerinin çiğnemedikleri hiçbir kutsal kalmadı oysa” ifadelerini kullandı.

Tarih boyunca inançlara en büyük zararı verenlerin inanç kisvesi altında türlü zulmü ve haksızlığı yapanlar olduğunu söyleyen Turhan şunları kaydetti:

“Kabe’nin sahibi var... Siz sorumlu olduğunuz insanların haklarını koruyun, sorunlarına çözüm bulun. Asıl meselemiz hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Özgürlüklerin tehdit altında olmasıdır. Çoğulcu demokrasinin ve hukuk devletinin işlevini yitirmesidir. Yokluğun ve yoksulluğun geniş kitlelerin yaşamını karartmasıdır. Enflasyondur, işsizliktir, gelir adaletsizliğidir.

İnanç konusunda samimiyseniz; insan onurunun ayaklar altına alınmasına tepki gösterin, “inançlı insanın Kabe’den daha saygı değer olduğunu” hatırlatan Hz. Peygamberin (as), “gönül kırmanın Kabe’yi yıkmaktan kötü olduğunu” söyleyen Mevlana’nın örnekliğinden ilham alın.”



