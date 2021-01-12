Gelecek Partisi Siyasi İşler Başkanı Yamalı: " İttifakların tepe gündem maddesi güçlendirilmiş parlamenter sistem"

12 Ocak 2021 Salı, 06:00

Yamalı “Kabul etmek gerekir ki bizim ‘sağ, milliyetçi, dindar’ camiada ‘sahte demokrasi ilişkisi’ var. Türkiye bir sağ partiler mezarlığı haline geldi” dedi. Yamalı, sorularımıza özetle şu yanıtları verdi:

SUÇLAMAK KADAR KOMİĞİ YOK

(İktidarın politikasını CHP ve muhalefet üzerinden yapması) 20 senedir iktidar olan bir partinin, başka bir partiyi suçlaması kadar komik bir şey yok. Biz de bu hareketin içinden geldik. İlk yıllarda AK Parti, hiç enkaz edebiyatı yapmadı. İşine baktı. Zaten “başarılı” diye düşünülen yıllardı bunlar. İşinizi iyi yapmadığınız zaman bunlarla uğraşırsınız.

SAHTE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

Bir taraftan göreve getirilen genel başkan yardımcıları, bakanlar, kurumları dolaştığını söylüyor, bir yandan da insanların sözlerine tahammül edemiyorsunuz. Kabul etmek gerekir ki bizim “sağ, milliyetçi, dindar” camiada “sahte demokrasi ilişkisi” var. Bu “sahte demokrasi ilişkisi”, bunları ortaya çıkarıyor. Türkiye bir sağ partiler mezarlığı haline geldi. Adalet Partisi, ANAP, Refah Partisi gibi dev partiler yok oldu. AK Parti de “dev bir partiydi ama yok olmaya doğru gittiğini” görüyoruz. 2021’de oy kaybının daha da hızlanacağını görüyorum.

HDP, HAZMI ZOR BİR LOKMA

(Partinin HDP’ye yaklaşımı) HDP, seçimlerde 6 milyona yakın oy almış bir parti. Devlet Bahçeli, bir süredir bütün Türkiye’yi hizaya çekmeye çalışıyor. AK Parti ile bütün partileri birleştirmeye çalışıyor, bu doğru değil. Siyasi partilerin kapatılmasının da ne işe yaradığı belli. Partinin genel başkanı dahil tüm genel başkan yardımcıları, il ve ilçe başkanları aynı anda aynı suçu işlemişse, o zaman “Bu bir çete” dersiniz. HDP’de böyle bir şey var mı? Şahsi suçlar varsa, buna artık yargının doğru dürüst bakması gerekiyor. HDP’nin “suçsuz bir parti olduğunu” da söylemiyoruz. Kendisiyle konuşmak isteyenler için “hazmı zor bir lokma.” Kendisini biraz normalleştirmesi gerekiyor. Ancak şunu net olarak ifade ediyoruz, biz her ne olursa olsun siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız. Suç işleyen insanlar cezalarını çekerler. Ayrıca uzun süren tutuklulukların da son bulması, yargının hızlanması gerekiyor.

TEPE GÜNDEM SİSTEM

Birkaç konu ittifakları şekillendirebilir. En başat konunun da güçlendirilmiş parlamenter sistem olacağını düşünüyorum. Özellikle bu sene sonundan itibaren demokratik parlamenter sistemden yana olanlar ve mevcut statüko devam etsin diyenler arasında ittifaklar olacaktır. HDP’nin ittifakları bozma veya bir araya getirme meselesi olacağını düşünmüyorum. Demokrasi, gelir dağılımındaki uçurumlar, adalet sistemindeki aksaklıklar gibi konularda biz de bazı partiler ile yakın görüşüyoruz. AK Parti ve MHP görüşme taleplerimizi kabul etmiyor. İlişkide bulunduğumuz partiler ile de siyasi yakınlığımız yok. CHP, SP ve İYİ Parti ile görüşüyoruz fakat aynı pencereden bakmıyoruz. Biz, parlamenter sistem derken de ne 1960’ın vesayetçi sistemini ne de 12 Eylül’ün melez sistemini konuşuyoruz. Düşündüğümüz tam demokratik parlamenter sistem.