Genel Başkan Yardımcısı Toprak’tan dış gündem raporu
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, hazırladığı haftalık raporunda, 25 Ocak’ta Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilmesi planlanan ön görüşmelerdeki ısrarına ilişkin “İktidar, Joe Biden yönetimine sorun çıkaran taraf olmadığı mesajını vermek istiyor. O zaman da sahada ve masada olmak uğruna Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki tezlerinden, Lozan Anlaşması’ndan vaz mı geçilecek?” dedi.
Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine değinen Toprak, “Türkiye-Fransa ilişkilerinin normalleşmesi girişiminde Hariri’nin devreye girmesinin istemesi olduğu söylenebilir” ifadelerini kullandı.
İktidarın dış politikaya yönelik “hem sahada hem masada” söylemlerinin başarılı olmadığını, Türkiye’nin, Dağlık Karabağ sorunu için Moskova’da kurulan masada yer almadığını, 41. Körfez Zirvesi’ne de davet edilmediğini vurgulayan Toprak, zirvede Katar’a yönelik “Türk askeri üssünün kapatılması talebinde bulunulduğunu” Katar’ın da kabul edip etmediğini açıklanmadığını belirtti.
Toprak, “Katar’ın Türkiye’den üssü kapatmasını istemesi gündeme gelebilir” öngörüsünde bulundu. Toprak, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ön görüşmenin (istikşafi) 25 Ocak’ta yapılacağının açıklandığını ancak Yunanistan’ın sorunları Türkiye-AB sorunu boyutuna taşıdığını anımsatarak iktidarın, görüşmelerin başlatılması ve bu sayede AB zirvesinden Türkiye’ye yönelik yaptırımların gündeme alınmaması peşinde olduğunu kaydetti.
İktidarın, AB ile “yeni bir sayfa açma” söylemlerine yönelmesini de “zorunlu U dönüşü” olarak nitelendiren Toprak, bu açıklamaların AB zirvesi öncesi “olası yaptırımlara karşı önlem” olduğunu kaydetti. Toprak, “İnandırıcı görünmüyor. AB, reform adımlarını bekliyor” dedi.
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