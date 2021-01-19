Genel Başkan Yardımcısı Toprak’tan dış gündem raporu

19 Ocak 2021 Salı, 06:00

Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine değinen Toprak, “Türkiye-Fransa ilişkilerinin normalleşmesi girişiminde Hariri’nin devreye girmesinin istemesi olduğu söylenebilir” ifadelerini kullandı.

İktidarın dış politikaya yönelik “hem sahada hem masada” söylemlerinin başarılı olmadığını, Türkiye’nin, Dağlık Karabağ sorunu için Moskova’da kurulan masada yer almadığını, 41. Körfez Zirvesi’ne de davet edilmediğini vurgulayan Toprak, zirvede Katar’a yönelik “Türk askeri üssünün kapatılması talebinde bulunulduğunu” Katar’ın da kabul edip etmediğini açıklanmadığını belirtti.

Toprak, “Katar’ın Türkiye’den üssü kapatmasını istemesi gündeme gelebilir” öngörüsünde bulundu. Toprak, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ön görüşmenin (istikşafi) 25 Ocak’ta yapılacağının açıklandığını ancak Yunanistan’ın sorunları Türkiye-AB sorunu boyutuna taşıdığını anımsatarak iktidarın, görüşmelerin başlatılması ve bu sayede AB zirvesinden Türkiye’ye yönelik yaptırımların gündeme alınmaması peşinde olduğunu kaydetti.

İktidarın, AB ile “yeni bir sayfa açma” söylemlerine yönelmesini de “zorunlu U dönüşü” olarak nitelendiren Toprak, bu açıklamaların AB zirvesi öncesi “olası yaptırımlara karşı önlem” olduğunu kaydetti. Toprak, “İnandırıcı görünmüyor. AB, reform adımlarını bekliyor” dedi.