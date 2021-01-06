Genel Sağlık İş Başkanı Bacaksız: Virüsü unuttular, ay sonunu düşünüyorlar
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlık personelinin maaş sorununa değinerek “Artık herkes virüsü unutmuş durumda. Sağlık personeli ‘Nasıl geçinebilirim’ diye düşünüyor. Bugün ‘Döner sermaye performans ücreti ödenmiyor’ diye konuşulurken, aslında bir maaş düzenlemesi konuşulmalıdır. Yoksa kalıcı bir çözüm bulamayız” dedi.
Sağlık personeli maaşlarındaki sıkıntıyı anlatmaya hemşirelerden başlayan Bacaksız, “Hemşirelerimiz bazı yerlerde temizlik personelinden düşük maaş alıyor. İşe yeni başlayan 4-b’li bir hemşire 2 bin 800 lira alıyor” dedi.
“Artık neredeyse hepimizin ücreti asgari ücret oldu” diyen Bacaksız, ev kiraları ve faturalar düşünüldüğünde asgari ücretin de yetersiz olduğunu vurguladı. Bu sorunun çözümünün performans odaklı ek ödeme olmadığını vurgulayan Bacaksız, “Bugün ‘Döner sermaye performans ücreti ödenmiyor’ diye konuşulurken, aslında bir maaş düzenlemesi konuşulmalıdır. Yoksa kalıcı bir çözüm bulamayız” diye konuştu.
‘BAŞKA SORUNLARI KONUŞAMIYORUZ’
Türkiye’de sağlıkçıların geçim ve ücret sorunları nedeniyle başka sorunların gündeme gelmediğini belirten Bacaksız, şöyle devam etti: “Türkiye’de virüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının Almanya’nın 10 kat fazla olmasının bir nedeni, dinlenme hakkının, izin hakkının gasp edilmesidir. Ama bunları konuşamıyoruz. Ya da önümüzdeki ay soğuklar gelecek. O zaman virüs nasıl olacak? Bunları da konuşmalıyız. Ayrıca aşılama süreci de planlanmamış durumda. Gelen aşı personele bile yetmeyecek gibi duruyor. Faz 3 çalışması da bitmemiş bir aşı var. Ama bunlar hiç konuşulmuyor. Sağlık personeli ‘Bir ay sonra ne kadar alacağım’ diye düşünmek zorunda kalıyor.”
DARBE YASASINI SAVUNUYORLAR
İktidarın darbe konusundaki açıklamalarına dikkat çeken Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Her fırsatta darbe konusu gündeme getiriyorlar. 80 darbesinden sonra sağlık personelinin maaşını 4’te 1’e düşüren bir düzenleme yapıldı. Hâlâ darbecilerin yaptığı maaş düzenlemesine sahip çıkıyorlar” dedi.
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