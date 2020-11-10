General Motors elektrikli araç için 3 bin kişi alacak

10 Kasım 2020 Salı, 15:32

Amerikan otomobil üreticisi General Motors, elektrikli araç geliştirmek için 3 bin kişilik istihdam yaratmayı planlıyor.

GM, elektrikli araçların gelişimini hızlandırmak için işe alım kampanyasına devam ediyor. Detroit merkezli otomobil üreticisi, mühendislik, tasarım ve bilgi teknolojilerinde 3 bin yeni çalışan istihdam etmeyi planladığını açıkladı.