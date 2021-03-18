Gergerlioğlu, Meclis'teki koltukta sabahladı: Gerçek demokrasi nöbetimiz, direnişimiz devam ediyor
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, yayınladığı videoda Meclis'teki odasında bir koltukta sabahladığını aktararak, buradan ayrılmayacağını aktardı. Gergerlioğlu, "Gerçek demokrasi nöbetimiz, direnişimiz devam ediyor" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'e gelen kararı okudu. Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından TBMM'den ayrılmayacağını aktardı. Bugün yayınladığı bir video ile Meclis odasındaki koltuğunda sabahladığını aktaran Gergerlioğlu, "Uyduruk cezalar, karar okumalar milletin verdiği vekilliği, iradeyi elimizden alamaz. Gerçek demokrasi nöbetimiz, direnişimiz devam ediyor" dedi.
Gergerlioğlu, yayınladığı videoda hakkındaki kararın 'hukuksuz' olduğunu yineleyerek bir açıklama yaptı.
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