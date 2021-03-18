Gergerlioğlu, Meclis'teki koltukta sabahladı: Gerçek demokrasi nöbetimiz, direnişimiz devam ediyor

18 Mart 2021 Perşembe, 09:59

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'e gelen kararı okudu. Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından TBMM'den ayrılmayacağını aktardı. Bugün yayınladığı bir video ile Meclis odasındaki koltuğunda sabahladığını aktaran Gergerlioğlu, "Uyduruk cezalar, karar okumalar milletin verdiği vekilliği, iradeyi elimizden alamaz. Gerçek demokrasi nöbetimiz, direnişimiz devam ediyor" dedi.

Gergerlioğlu, yayınladığı videoda hakkındaki kararın 'hukuksuz' olduğunu yineleyerek bir açıklama yaptı.

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