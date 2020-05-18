Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Hasan K.'nin cipiyle geri manevra yaparken çarptığı kızı Sare K. (2) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.
Hasan K., 61 BA 600 plakalı ciple geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği
kızı Sare K.'ye çarptı. Aracın altında kalan minik kız, ağır yaralandı. İhbarla
gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesini ardından ambulansla Akçaabat Haçkalı
Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sare K., doktorların tüm müdahalelerine
rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi, gözyaşlarına
boğuldu.
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