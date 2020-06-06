Gezi’de yaralanan Sarıkaya: ‘Amaçları zamanaşımı’

06 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Gezi Parkı gösterilerinde tek gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya’nın yaralanmaya sebep olan polislerin bulunması amacıyla sürdürdüğü hukuk mücadelesi sürüyor.

Faili Meçhul Büro’ya giden dosyayı yeniden savcılığa sunan ve bilirkişi raporu hazırlanması isteyen Sarıkaya’nın talebi üzerine yeniden hazırlanan raporda tutarsızlıklar dikkat çekti.

Sarıkaya’nın vurulma anı için verdiği beyanda tarihi ve saati 11 Haziran 2013 saat 23.30 ve 12 Haziran saat 02.00 olarak belirtilirken hazırlanan bilirkişi raporunda 6 Temmuz 2013 tarihinde 18.00-19.00 saatleri arasında inceleme yapıldığı görüldü. Raporda ayrıca imzası bulunan kişinin ise zabıt kâtibi olduğu belirlendi.

GEZİ’YE SAVAŞ AÇTILAR

Sarıkaya, daha önce Kriminal Büro’nun yaptığı incelemede beş polis ve iki Emniyet müdürüne işaret edildiğini anımsatarak, “Polislerle ilgili işlem yapılmasını talep ettiğimizde hukuk hiçe sayılarak soruşturmaya gerek yoktur kararı verildi. Jandarma Kriminal Büro ‘ben inceleyemem’ dedi. Buna karşılık üçüncü kez inceleme istedik. Ancak dosyayı bir zabıt kâtibine teslim ettiler. Yapmış olduğu inceleme ortada. Yargı mekanizması kendi görevini icra etmek yerine Gezi’ye savaş açmış iktidara çalışıyor” dedi.

‘İTİRAZ EDECEĞİZ’

Sarıkaya’nın avukatı Danış Akpolat da “Bilirkişi raporunda gün, saat, yer yaşanan olayla bağlantısız hazırlanmış. Dosyada daha önce vurulma anına ilişkin Ulusal Kriminal Büro’dan gelen görüntüler var. Bunların yapılan incelemeleri var. Buradaki niyet, yapılmış olsun diye yapmak. Raporda görüntülerin incelemesi zabıt kâtibi bir arkadaşa yaptırılmış. Herhangi bir yetkinliği yok. Bilirkişi raporuna itiraz ederek, eski itirazlarımızı da yineleyecek ve ODTÜ veya Boğaziçi’nden bilirkişi raporu alınması isteyeceğiz” diye konuştu.