Giresun'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:10

Giresun’daki sel felaketinde, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında, Uzman Çavuş Burak Tok ve bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'da önceki akşam etkili olan sağanak nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Gece boyu şiddetini artıran yağmur sonrası Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Dere çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yağışlar sonrası 5'i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Tirebolu-Doğankent yolunda, içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın, menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmalarında 2’nci jandarma görevlisinin de cansız bedeni bulundu. 2 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükseldi. Bölgeden 4 kilometre uzaklıkta dere yatağında ulaşılan, evli ve 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın cansız bedeni, düzenlenecek törenle memleketi Ordu'ya uğurlanacak.

SÜLEYMAN SOYLU: HER AFETİN BİR KARAKTERİ VAR, YOL HARİTASI BELİRLİYORUZ

Bakan Soylu, her afetin kendine ait bir karekteri ve niteliği olduğunu belirterek “Ona yönelik vatandaşlarımızın taleplerini almaktayız. Mesela ilk kez burada bizim çizmeye ihtiyacımız oldu. Başka afetlerde böyle bir talep olmadı. Maske sürekli olarak dağıtılıyor. Onun için her afetin bir karakteri var ona yönelik olarak yaralarımızı nasıl saracağımıza yönelik yurttaşlarımızı dinliyoruz, yol haritasını belirliyoruz” dedi.

“Dün gece bakanlarımız ve valilerimizle hep beraber bir araya geldik” diyen Soylu “Herkes elinden geleni çabuk toparlanmak için ortaya koymaya çalışıyor. Birçok belediyelemiz hem iş makineleri ile hem de yemek destekleri ile buradalar, gayret gösteriyorlar. Bizim iki türlü tespitimiz var. Bir hasar tespiti, iki zarar ziyan tespiti. Zarar ziyan esnafa yönelik. Esnafımız ne kadar zarar ziyanla karşılaşmış hem evlerimizde hem binalarımızda ne kadar hasar var bütün bunlarla ilgili tespit yapıyoruz” dile konuştu.











