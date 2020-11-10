Gökhan Özoğuz'dan Koca'nın ‘10 Kasım’ paylaşımına tepki

10 Kasım 2020 Salı, 10:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Atatürk’ün ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşım tepkilere yol açtı. Bakan Koca, 82 yıl önce bugün vefat eden Türkiye’nin kurucusunu anmak için saat tam 9'u 5 geçe ‘siyah maske’ görselli bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, tepki alan paylaşımında maske görseli koyarak şu ifadeleri kullandı;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/2ec4TS0h2a — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2020

KARA MASKEYLE 10 KASIM YADEDİLMEZ

Athena grubun solisti Gökhan Özoğuz da Bakan Koca'nın paylaşımına tepki gösterdi.

Özoğuz Koca'nın paylaşımını alıntılayarak, "Sayın Fahrettin bey @drfahrettinkoca Kara Maskeyle 10 Kasım yadedilmez. Atamız bugün hala ve her zaman kalbimizde diridir" dedi.





Koca'nın paylaştığı maske görselindeki 10 Kasım 2020 ibaresi de dikkat çekti.