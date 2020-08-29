Gökhan Özoğuz'dan Nihat Hatipoğlu'na: Neden din düşmanı olsun?

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:02

Nihat Hatipoğlu, koronavirüse yakalanmasının ardından bu duruma sevinenbir grup olduğunu söyleyerek, tepki gösterdi.

'DİN DÜŞMANLIĞI'

Hatipoğlu, yaşadıklarını anlattığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti."

'TIYNETSİZ BİR YORUM'

Yazısının bu kısmı sosyal medyada tartışma yaratan Hatipoğlu'na "Sen din misin?" yorumları yapıldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan müzisyen Gökhan Özoğuz, Hatipoğlu'nun oğlu tarafından daha önce yapılan açıklamalara da gönderme yaparak şunları söyledi:

"Tabii ki biri hastaysa sevinilmez. Nihat bey, ülkenin yüzde 75'i sizi tasvip etmiyor diye neden din düşmanı olsun.

Oğlunuz da buna benzer kısmetsiz ve tıynetsiz bir yorumda bulundu. Asıl konu o sevilmeyen kişi neden ülkenin yüzde 75'i tarafından sevilmediğini sorgulamalı bence."

Tabiki biri hastaysa sevinilmez .

Nihat bey, Ülkenin yüzde 75 i sizi tasvip etmiyor diye neden Din düşmanı olsun.



Oğlunuz da buna benzer kısmetsiz ve tiynetsiz bir yorumda bulundu.



Asıl konu o sevilmeyen kişi neden ülkenin yüzde 75 i tarafından sevilmediğini sorgulamalı bence. https://t.co/WGhG7VU26H — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) August 28, 2020

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu düşmanlığınız Allah'a ve peygamberedir" demiş, bu ifadeleri tepki çekmişti.