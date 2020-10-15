Goldman Sachs: TCMB politika faizini yıl sonuna dek yüzde 17'ye yükseltebilir
Goldman Sachs, yayınladığı bir raporda "yumuşak iniş senaryosu" dahilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizin yüzde 17'ye çıkarabileceğini öngörüyor.
Goldman Sachs Perşembe günü yayımladığı bir raporda, bütçe açığının finansmanı ve TL’yi desteklemek için yapılan müdahalelerin brüt döviz rezervlerini yıl boyunca azalttığına değinirken, daha fazla ve önden yüklemeli faiz artırımlarının gerekli olduğu belirtiliyor.
Gerekli faiz artırımlarının yapılmasının geciktiğini belirten kurum, “yumuşak iniş senaryosu” ve “sert iniş senaryosu” olarak iki ana senaryo üzerinde çalıştıklarını kaydetti.
Goldman Sachs daha önceki faiz oranı tahminlerinin 2020 yıl sonunda yüzde 12 ve 2021’in ilk yarısında yüzde 14 olduğunu belirtirken, şimdiki yıl sonu faiz tahminlerinin yumuşak iniş senaryosu dahilinde yüzde 17 olduğunu vurguladılar.
Raporda “Böyle bir senaryo, TCMB’nin politikalarında köklü bir değişimden ziyade, rezervlerdeki azalmanın, artan ithalatın ve TL üzerinde artan endişelerin önüne geçilmesi ihtiyacını yansıtıyor” denildi.
Raporda dolarizasyonun azaltılmasının sınırlı bir etkisi olacağını söyleyen kurum, “TCMB’nin swap düzenlemesi düşünüldüğünde, bankalardaki dolarizasyondaki artış (mevduatlar sistemden çekilmediği sürece), bilançolarındaki açık döviz pozisyonlarının kapatılmasıyla birlikte, TCMB ile daha fazla swap yapmasına neden olacaktır” diye ekliyor.
Kaynak: Bloomberg HT
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