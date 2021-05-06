Eski Bakan Selçuk'un aylık 39 bin 423 TL huzur hakkı alacağı belirtildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinden alınan Zehra Zümrüt Selçuk, Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın Yönetim Kurulu’na atandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski Bakan Selçuk’un “aylık net 39 bin 423 lira huzur hakkı” alacağını belirtti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinden alınan Zehra Zümrüt Selçuk, Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın Yönetim Kurulu’na atandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski Bakan Selçuk’un “Aylık net 39 bin 423 lira huzur hakkı” alacağını belirterek, “Vatandaşımız ekonomik krizin altında ezilirken, AK Partili bürokratlar birçok yerden huzur hakkı, ücret, maaş almaya devam ediyor” dedi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan edindiği belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, Selçuk'un KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandığını açıkladı.
AYLIK 39 BİN 423 LİRA HUZUR HAKKI
Yavuzyılmaz konuyla ilgili olarak ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:
“Eski Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun 5 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı resmi açıklamaya göre Karabük Demir Çelik Fabrikalarının yönetim kuruluna girdi. Yönetim Kurulu Üye’leri KARDEMİR’in genel kurul toplantı tutanaklarına göre 2021 yılında aylık net 39 bin 423 lira huzur hakkı alıyor.
Bakanlık görevinden alındıktan sadece iki hafta sonra KARDEMİR’in Yönetim Kurulu’na giren eski bakan aylık net 39 bin 423 lira huzur hakkı alacak. Vatandaşımız ekonomik krizin altında ezilirken, esnaf kepenk kapatırken, gençler iş bulamazken vatandaşlarımızın huzuru tümden kaçmışken AK Partili bürokratlar birçok yerden huzur hakkı, ücret, maaş almaya devam ediyor."
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