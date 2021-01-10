Gözaltına alınan şüphelinin evinde üzerinde dua yazılı 1 dolar bulundu
Adana'da, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında doktor ve kamu görevlilerin de bulunduğu 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin birinin evinde yapılan aramalarda, Fethullah Gülen’in görüntülerinin olduğu CD ve üzerine dua yazılmış 1 dolarlık banknot ele geçirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürüten FETÖ soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 kişi tespit edildi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 6 Ocak günü kentte 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin baskın yaptığı evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan polis ekipleri, şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Şüphelilerden birinin evinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in görüntülerinin olduğu CD’ler ve üzerinde dua yazılı olduğu tespit edilen 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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