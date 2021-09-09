Gözaltındayken Emniyet'in önündekileri kurşunlattı: 1 ölü
İstanbul Kağıthane'de trafikte tartışan iki kişi karakolluk oldu. Gözaltındaki kişi talimat vererek polis merkezi önünde bekleyen karşı tarafın yakınlarını kurşunlattı. Bir kadının hayatını kaybettiği saldırıya karışan 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan’da 23 Haziran'da trafikte tartışan Sinan A. ile yabancı uyruklu Yusuf C., birbirlerinden şikayetçi oldu.
2 kişi gözaltına alınırken aileleleri de polis merkezi önüne gelerek beklemeye başladı.
İddiaya göre, Sinan A. gözaltında olduğu sırada dışarıdaki arkadaşlarına ulaştı ve polis merkezi önünde bekleyen Yusuf C.’nin yakınlarına saldırmaları talimatını verdi.
BİR KADIN ÖLDÜRÜLDÜ
Motosikletle karakol önüne gelen 4 kişi Yusuf C.’nin yakınlarına ateş açtı. Yusuf C.'nin annesi Mukadder Zeyrek hayatını kaybetti.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Talimatı veren Sinan A. tutuklandı. Olaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.
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