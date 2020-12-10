Gül'ün AİHM örneği TBMM'de gerginlik yarattı

10 Aralık 2020 Perşembe, 13:01

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu örneğiyle bakana itiraz edip kürsüye doğru yürüyünce AKP milletvekili Hamza Dağ'ın da Tanrıkulu’na doğru hamle yapması AKP’lilerin CHP sıralarına doğru yürümesine yol açtı. Bu sırada AKP milletvekillerinin “Otur yerine”, “Ayıp yahu” diyerek bağırması tutanaklara geçti. Arbede üzerine birleşime 15 dakika ara verilerek gerginlik yatıştırıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına göre ihlal söz konusu ise söz konusu kararı veren hakimin terfisinde olumsuz etki ettiğini söylemesi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda gerginlik yükseldi ve arbede yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu örneğiyle bakana itiraz edip kürsüye doğru yürüyünce AKP milletvekili Hamza Dağ'ın da Tanrıkulu’na doğru hamle yapması AKP’lilerin CHP sıralarına doğru yürümesine yol açtı. Bu sırada AKP milletvekillerinin “Otur yerine”, “Ayıp yahu” diyerek bağırması tutanaklara geçti. Arbede üzerine birleşime 15 dakika ara verilerek gerginlik yatıştırıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda dün gece yapılan bütçe görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, HSK bünyesinde Yargıda Performans Ölçüm ve Takip Sistemi kuruldu. Yine, yargı reformundaki bir hedef faaliyete geçmiş oldu. 15 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan kararla Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından hâkimlerin vermiş olduğu kararlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlara yönelik bir ihlal söz konusuysa bu ihlali yapan, bu kararı veren hâkim ve savcıların terfisinde dikkate alınacak ve bunların terfisiyle ilgili bir uygulama ocak ayı itibarıyla başlamış oldu” diye konuştu.

AYM’nin eleştirdiği kararları alan hakimler hakkında işlem yapılmadığı düşüncesiyle ayağa kalkarak bakanı seslenen CHP’li Tanrıkulu kürsüye doğru yürümek istedi. Bu sırada AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın da Tanrıkulu’nun üzerine yürümesinin ardından iki parti grubu arasında arbede yaşandı.

“BUNU NASIL SÖYLERSİNİZ, BUNA BİR CEVAP VERİN”

Tanrıkulu’nun “Anayasa Mahkemesi kararlarına uyuluyor mu uyulmuyor mu? Siz bunu nasıl söylersiniz? Buna bir cevap verin. Bu lafı nasıl söylersiniz? Enis Berberoğlu'yla ilgili karara uyuluyor mu uyulmuyor mu? Buna cevap verin” itirazı ile başlayan gerginlik ve yaşanan arbede; TBMM Başkanvekili'nin saat 21.50'de birleşimi kapatarak 15 dakika ara vermesiyle sona erdirildi. Gerginlik yaşanan anlar TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı:

İŞTE TBMM TUTANAĞINA YANSIYANLAR

(İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun hatip kürsüsüne yürümesi)

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Bakan…

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (AKP Elâzığ) – Otur yerine!

BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, yerinize oturur musunuz? Sezgin Bey…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Sayın Bakan, bu lafı nasıl söylersiniz?

BAŞKAN - Sayın Tanrıkulu…

Sayın Özkoç, müdahale eder misiniz lütfen?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Anayasa Mahkemesi kararlarına uyuluyor mu uyulmuyor mu?

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (AKP Elâzığ) – Otur yerine!

BAŞKAN – Sayın Özkoç…

Sayın Tanrıkulu, yerinize geçin.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Siz bunu nasıl söylersiniz? Buna bir cevap verin.

NAZIM MAVİŞ (AKP Sinop) – Ayıp yahu!

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (AKP Elâzığ) – Otur yerine!

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürümeleri ve gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, yerinize geçer misiniz?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bu lafı nasıl söylersiniz?

BAŞKAN - Sayın Özkoç, müdahale eder misiniz lütfen…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Enis Berberoğlu’yla ilgili karara uyuluyor mu uyulmuyor mu? Buna cevap verin.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize.

BAŞKAN - Sayın Özkoç, lütfen…

Sayın Tanrıkulu, yaptığınız doğru değil.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Doğru olmayan ne?

BAŞKAN – Yaptığınız doğru değil. Bu şekilde davranmaya hakkınız yok Genel Kurulda.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Doğru olmayan ne?

BAŞKAN - Birleşime on beş dakika ara veriyorum.