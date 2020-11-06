Gün içinde rekor kıran altın fiyatlarında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 538,70 lira oldu.

İHA
06 Kasım 2020 Cuma, 19:23
Gün içinde rekor kıran altın fiyatlarında son durum
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İstanbul Kapalıçarşı’da 538,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 538,70 liradan, 3 bin 549 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 570 liradan, 491 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 495 liradan, 3 bin 468 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 488 liradan, bin 734 liradan alınan Yarım Ziynet bin 744 liradan ve 867 liradan alınan Çeyrek Ziynet 872 liradan satıldı.


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