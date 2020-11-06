"Günay'ın ayaklarının iyileşmesi bir seneyi bulacak"

06 Kasım 2020 Cuma, 11:18

İzmir'i vuran depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, enkaz altında kendi videosunu çekti. Kurtarılırken itfaiye erine “Abi sen gitme” sözüyle Türkiye’nin yüreklerini sızlattı.

Büyük oğlunu hastaneye götürdüğü sırada deprem olduğunu öğrenen anne Özışık, Günay’ı telefon ile aradı. Günay, “Anne deprem oluyor” diye çığlık attı ve tam o an bina üzerine yıkıldı, enkaz altında kaldı. Telaşlanan anne Özışık eşini aradı, eve geçmesini söyledi. Ancak kötü haberi bina görevlisi verdiç, bina yıkılmıştı. Anne Özışık da olduğu yerde yığıldı kaldı.

Günay, enkaz altındaki görüntülerini annesine attı, ama telefon o an çekmediği için enkaz altından çıktıktan sonra bu görüntüler annesine iletildi.

ABİM İYİ Mİ?

Anne Özışık, Günay’ın enkaz altındaki görüntülerini görünce içinin çok acıdığını söyledi. Anne Özışık, Günay’ın görme engelli abisinin eli, ayağı ve gözü olduğunu ve enkazdan çıkınca da annesine “Abim iyi mi?” diye sorduğunu aktardı.

AYAKLARININ İYİLEŞMESİ BİR YILI BULACAK

ANKA’ya konuşan anne Özışık, “O anlar kıyamet günü gibiydi. Şükür enkaz altından çıkarıldı. Çok sıkıntıları vardı. Bugün yedinci gün. Ayaklarının iyileşmesinin bir seneyi bulabileceğini söylüyorlar. Biz hep burada çocuğumu bekliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bize yardım getiriyorlar” dedi.

BUNUN VEBALİNİ NASIL ÖDEYECEKLER?

Anne Özışık, binanın hasarlı olduğu halde kendilerine haber verilmemesine öfkeli ve “Bunun vebalini nasıl ödeyecekler. Onları Allah’a bırakıyorum. Hastaları varsa şifa diliyorum ama onlara öfkeliyim” diyerek tepkisini dile getiriyor.