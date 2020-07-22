Güncel koronavirüs verilerini açıklayan Fahrettin Koca: Vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 19:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 902 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 545 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 222 bin 402'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 203 oldu.

Bugünkü test sayısı 43 bin 404 olarak kayıtlara geçti.



'YENİ VAKA SAYISI, 44 GÜN SONRA 900 SINIRINDA'

Koca, ''Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz'' dedi.

Türkiye'nin 22 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle: