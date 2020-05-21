Günde 5 binden fazla sürücüye hız ihlalinden ceza yazıldı
Ülke genelinde trafik polislerince yapılan 5 günlük denetimlerde 25 bin 994 sürücüye hız ihlalinden ceza kesildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-19 Mayıs
tarihlerinde şehirlerarası kara yollarında radarla hız denetimleri,
yerleşim yerlerinde de motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının
kask kullanımına yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
Hız kontrolleri kapsamında ülke genelinde 51 bin 459 araç ve sürücüsü
denetlendi.
Trafik polislerince 25 bin 994 araçla hız ihlali yapıldığı, 73
sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 1418 araç/sürücünün ise diğer
ihlallerde bulunduğu tespit edildi.
Kural ihlali yaptıkları belirlenen araç ve sürücüler hakkında işlem
yapıldı.
YAKLAŞIK 40 BİN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DENETLENDİ
Motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının kask kullanımına
yönelik denetimlerde de 39 bin 839 sürücü kontrol edildi.
Çeşitli kusur ve eksiklikleri nedeniyle 1086 motosiklet trafikten men
edilirken 4 bin 55 sürücüye kask kullanmamaktan, 674 sürücüye zorunlu
mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 4 bin 675 sürücüye de diğer
ihlallerden ceza kesildi.
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