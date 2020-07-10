Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye’ye 20 yıl hapis cezası

10 Temmuz 2020 Cuma, 12:09

Güney Kore’nin 11. Cumhurbaşkanı Park Geun-hye’nin hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre Park Geun-hye, 20 yıl hapis ve 15 milyon dolar (yaklaşık 102 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

68 yaşındaki Geun-hye 9 Aralık 2016’da Ulusal Meclis oylaması sonucu azledilmişti. Eski Cumhurbaşkanı halihazırda başkent Seul’de tutuklu bulunuyordu.