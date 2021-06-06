Güney Kore’den Japonya’ya olimpiyat tehdidi

06 Haziran 2021 Pazar, 15:18

Japonya'da Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz'a ertelenen açılışı öncesinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak için mücadele ederken, Olimpiyat Oyunları ile ilgili sorunlar artmaya devam ediyor.

Güney Kore hükümeti, olimpiyat Meşalesi rölesinin ülkedeki ilerleyişini gösteren haritada Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki tartışmalı adayı Japonya ‘ya bağlı gösteren Tokyo yönetimine tepki verdi.

Haritadaki durumu tespit eden Seul hükümeti, Japonya'ya resmi şikâyette bulunarak Japonya'yı Tokyo Olimpiyat Oyunlarını boykot etmekle tehdit etti.

EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE İTİRAZ EDİLECEK

Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Seul'un Japonya'nın ada üzerindeki egemenlik iddialarına mümkün olan en güçlü şekilde itiraz edeceğini belirtti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Katsunobu Kato, Tokyo yönetiminin Güney Kore'ye Japonya'nın adanın sahibi olduğunu ve ülkenin Japon Denizi'ndeki konumu göz önüne alındığında protestonun kabul edilemez olduğunu ilettiğini ifade etti.

Boykot kararı henüz resmi olarak onaylanmazken gözler Güney Kore hükümetine çevrildi. Güney Kore tarafından Dokdo olarak adlandırılan ada, Tokyo tarafından ise Takeshima olarak adlandırılıyor. Ada, bir silahlı polis biriminin konuşlandırıldığı Güney Kore tarafından kontrol edilirken, Japonya ise Güney Kore'nin adayı "yasadışı olarak işgal ettiğini" iddia ediyor.

-NTV