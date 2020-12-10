Gürer: “400 bin esnafın iş yeri kapalı”

10 Aralık 2020 Perşembe, 15:31

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçi ve esnaf başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden kendilerine ulaşan şikayet ve talep mektuplarından bazılarını okuyarak başladı. İşçinin, işsizin, memurun, atama bekleyenlerin, çiftçinin ve esnafın sorunlarının katlanarak arttığını söyleyen Gürer, özellikle pandemi sürecinde mağduriyet yaşayan kesimlerin sesine kulak verilmesini istedi.

KEPENK KAPATAN 400 BİN ESNAF NE YAPACAK

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine son verilen esnaf ve işyeri sayısının 400 bini aştığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, servis şoförü, müzisyen, kıraathane, çay ocağı, kır bahçesi, eğlence yeri, kafe, kahvehane, nargile salonu, internet oyun salonları işleten, anaokulu ve kreş gibi alanlarda çalışan yüzbinlerce işyeri sahibi ve çalışanlarının işsiz kaldığını vurguladı.

282 BİN AMATÖR SPORCU ORTADA KALDI

Tekel ürünleri satışı yapan bayilerin de mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Gürer, bu süreçte 282 bin amatör sporcunun da sahalardan uzak kaldığını, sporcularla birlikte teknik heyet, kulüp çalışanları ve tesis görevlilerinin de 8 aydır mağduriyet yaşadığını ifade etti.

ESNAFA MAAŞ UYGULAMASI 2023’DE

Gürer, basın toplantısında, esnaflara maaş ödemesi yapılacağı şeklinde kamuoyunda oluşan bir yanlış anlamayı da düzelterek, 1 Ocak 2018 tarihinde çıkarılan uygulamanın 1 Ocak 2020’de esnaftan prim kesilmeye başlanacağını düzenli prim ödeyen bir esnaf işini kaybederse, 2023 yılından sonra işsizlik fonunda olduğu gibi geçici destek alacağını belirterek esnafa maaş bağlanmasının mümkün olmadığını anlattı. CHP Milletvekili Gürer, esnafın yüzde 2 oranında prim ödemek suretiyle bu ücretten yararlanabileceğini kaybetti.

ESNAF BORÇLARINI ÖDEYEMEDİ

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen esnafın ciddi mağduriyet yaşadığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mağduriyet yaşayan esnafın sosyal güvenlik primleri ve vergi borçları ötelenmelidir. Kiralarında kolaylık sağlanmalıdır. Doğalgaz, su ve elektrik faturaları ötelenmelidir. Pandemi sürecinde ‘destekleme’ adı altında kredi verilerek borçlandırılan esnaf, işyerleri yeniden kapandığı için bu kredilerin geri ödemesini yapamamaktadır. Geri ödeme süresi gelen esnafa kredi ödemelerinde de destek sağlanmalı, taksitler ötelenmelidir” dedi.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ESNAFIN YANINDA OLMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, düzenlediği basın toplantısında çiftçilerin yaşadığı mağduriyetlere de dikkat çekti.

1935 yılında Atatürk’ün tarımla ilgili hayata geçirdiği projeler kapsamında faaliyetine başlayan Tarım Kredi Kooperatiflerinin, o dönemdeki kuruluş amacının çiftçiye destek sağlamak olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ancak sonraki süreçlerde tarım kredi kooperatifleriyle ilgili 6 kez kanun değişikliği yapıldığını hatırlattı.

ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜNÜ HACZEDİYORLAR

1967 yılında çiftçilere Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla verilen kredilerin faizlerinin düşük olarak düzenlendiğini bugün için yüzde 8-9 oranında çiftçi faizi olduğunu belirten Ömer Fethi Gürer, “ 2005 yılında yapılan kanun düzenlemesi ile Tarım Kredi Kooperatifinin özerk bir yapıya kavuşturulduğunu ve Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatiflerini ticari bir kuruluş gibi görmeye başladığı için bu kuruma ticari kuruluşlara verilen oranda kredi sağladığını anlattı. Gürer, “Tarım Kredi Kooperatifleri de doğal olarak çiftçiye Ziraat Bankasının kredi faiz oranının üstüne bir de kaynak kullanım bedeli adıyla bir faiz ekleyerek, çiftçiye yüksek oranda faizli kredi verdi. Yüksek faizle kredi almak zorunda kalan çiftçi, maliyet artışları nedeniyle ürün para etmediği için geri dönüş sağlayamadı ve icralık olmaya başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri pandemi sürecindeki mağduriyete rağmen, borcunu ödemekte zorlanan çiftçinin traktörüne el koyuyor” diye konuştu.

KREDİ İÇİN HEM TEMİZ SİCİL, HEM KEFİL İSTENİYOR

Çiftçilere verilen kredilerde ‘temiz sicilin’ yanı sıra ‘kefil’ de istendiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “Çiftçi kredi alabilmek için hem sicili temiz olacak hem de kefil bulacak. Kefil bulsa bile zaman zaman yaşanan sorunlar nedeniyle borcunu ödeyemeyen çiftçiye önce kefil baskı kuruyor. Ürün para etmediği için borcunu ödeyemeyince hem çiftçi hem kefil mağdur oluyor” şeklinde konuştu.

KURAKLIK KAPIYI ÇALDI

Türkiye’de son 5 yıldır baş gösteren kuraklığın, önümüzdeki yıllarda yaşayancak ciddi su sıkıntısının habercisi olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Gürer, göletlerin kuruduğunu, su kaynaklarının debisinin düştüğünü ifade etti.

REKOLTE DÜŞECEK

Sonbaharda yeterli yağışın olmaması nedeniyle toprakla buluşan tohumun nemsiz kaldığını ve bu nedenle rekoltenin de büyük oranda düşeceğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mart ve nisan aylarında bahar yağmurlarının da yağmaması durumunda ekili alanlardaki zararın katlanabileceğini belirtti.

SU KAYNAKLARI DOĞRU KULLANILMALI

Su kaynaklarının doğru kullanılmadığına da değinen CHP Milletvekili Gürer, vahşi sulamadan vazgeçilerek damlama ve yağmurlama sistemine tam anlamıyla geçilmemiş olmasının su kaynaklarının tükenmesinde etkin rol oyladığına işaret etti.

GÖLETLER KURUDU

Gürer, “Su kaynaklarını doğru biçimde planlamalıyız ve gölet ve barajlardan çıkan sulan için kanaletler yaparak, buralardan daha çok ekili alanın yaralanmasını sağlamalıyız. Bazı göletlerde su yok. Bazılarında su kaçağı var. Bugüne kadar sorunları çözümcü bir yaklaşımla ele alınmadığı için var olan sorular da katlanarak büyüdü” diye konuştu.

FIRAT’IN SUYU ORTA ANADOLU GETİRİLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1989 yılında Devlet Su İşleri’nin (DSİ), Fırat Nehri’nin Karaca kolundan Orta Anadolu’ya su getirme projesini hazırladığını da anımsatarak, “Ne yazık ki bu proje hayata geçirilmedi. Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Karaman bölgelerine bu su getirilirse bölgede yoğun olarak yeraltından elektrik enerjisiyle su çıkarma sorunu da büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olur. Zira Orta Anadolu’da gübre, mazot, ilaç ve tohum gibi girdilerin haricinde yeraltından elektrik enerjisiyle su çıkarma maliyeti de yüksek meblağlara ulaşmaktadır” şeklinde konuştu.

300 METREDEN SU ÇIKARIYORLAR

Yeraltında su çıkarılan bölgelerde su seviyesinin her yıl biraz daha aşağıya doğru ilerlediğini anlatan Gürer, Kırşehir ilinde artık 300 metreden su çıkarıldığına işaret ederek, “Konya’da obruklar oluşmaya başladı. Yeraltındaki su kaynaklarının elektrik enerjisiyle yer üstüne çıkarılması nedeniyle oluşan bu obruklar gelecekte yaşanacak su sorununu da şimdiden gözler önüne seriyor. Bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılmalıdır” dedi.

TMO PATATES ALIMI YAPMALI

Niğde’de 1 liraya mal edilen patatesin 60 kuruşa bile alıcı bulamadığı için depolarda bekletildiğine de işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, depolardaki patatesin ocak ve şubat aylarına kadar bekletilebileceğini, bu aylardan sonra ise çürüyeceği için ekonomik değerinin kalmayacağını belirtti. Gürer, bu konuda TMO’nun devreye girerek, en azından maliyetini karşılayacak bir fiyattan patates alımı yapıp, tüketiciye sunmasının hem üreticinin zararını karşılaması hem de tüketiciye ucuz patates ulaşmasının önünü açabileceğini vurguladı.

DESTEKLEME TARLA SAHİBİNE DEĞİL, KİRACIYA VERİLMELİ

Kiralanan tarlalarda uygulanan destekleme sorununa değinen Gürer, “Desteklemeler, ürünü yetiştiren üreticiye değil de tarla sahibine veriliyor. Bu bir saçmalıktır. Desteklemeler, tarla sahibine değil, ürünü yetiştiren üreticiye verilmelidir” dedi.

YEM FİYATLARINA MÜDAHALE EDİLSİN

Hayvancılıktaki sorunlara da dikkat çeken Gürer, son 1 ayda 6 kez yem fiyatlarına zam geldiğini, gerek süt inekçiliği gerekse besicilik yapanların ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti. Hayvanların 12 ay kapalı alanda beslendiğine işaret eden CHP Milletvekili Gürer, sanayi yemindeki artışın besiciyi mağdur ettiğini, bu nedenle yem fiyatlarına mutlaka müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkenin gerçek gündeminin çiftçilerin, besicilerin yaşadığı sorunlar oluğunun altını çizen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidar kamu yaklaşımı ile sorunları ele almadığı için sorunların artarak büyüdüğünü belirtti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gürer, çiftçilerin kendilerinin sahiplenilmesini beklediğine de işaret ederek, “Çiftçi sahipsiz, iktidar sorunlara kulak asmalı, çiftçisinin sesini duymalı ve düzenleme yapmalıdır. Çiftçi dert yanıyor, sorunlarını anlatıyor. ‘İktidar sesimizi duysun’ diyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği tüm milletvekillerine bölgeleriyle ilgili soruları içeren raporlar göndermeye başladı. Görünen o ki, bıçak kemiğe dayandı. Onlar da ses çıkarmaya başladı. Haciz ve borçları nedeniyle mağdur olan çok sayıda çiftçi var.

Bu üretimde kayıpları da beraberinde getirir. İthalatçı bir anlayışla tarıma bakılmamalıdır. 3.5 milyon hektar tarım arazisinin yok olduğu ülkemizde çiftçi yeniden toprakla buluşturulmalı, gerekli destekler sağlanmalıdır. Kırsalda küçük aile işletmelerine destek verilmelidir. Tarımsal alanlarda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilmeli, üreticilerin sorunları mutlaka çözülmelidir” diye konuştu.