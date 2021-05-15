Gurur Aydoğan’dan annesi Oya Aydoğan için duygusal mesaj

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:11

Yeşilçam’ın ve Türk sinemasının usta isimlerinden Oya Aydoğan, 2016 yılında aort yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Aydoğan, ölümünün 5. yılında sevenleri ve yakınları tarafından anılıyor.

Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan da, annesini ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, altına şu notu düştü:

“Her geçen gün daha da artan bir özlemle 5 yıl. Ama daha dün gibi.. Sonsuza dek kalbimdesin meleğim.”

Gurur Aydoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

8 Mayıs 2016’da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırılan Oya Aydoğan, 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmış, 15 Mayıs 2016’da tedavi gördüğü İstanbul’da 59 yaşında hayatını kaybetmişti. 16 Mayıs 2016’da, vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı’na defnedilmişti.

