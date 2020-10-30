Hacıyev: Ermenistan’a soruşturma başlatıldı, AİHM’e başvuracağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan tarafından sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu. Hacıyev, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve başka uluslararası kuruluşlara başvuracaklarını” belirtti.

Fotoğraflar: DHA
30 Ekim 2020 Cuma, 13:50
Hacıyev: Ermenistan’a soruşturma başlatıldı, AİHM’e başvuracağız
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Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın kullandığı Smerch, SCUD, Toçka-U füzelerine dikkat çekerek savaş suçu işlediğini vurguladı.Sözlerini Azerbaycan vatandaşlarına karşı suç işleyen taraflara karşı ulusal hukuk sisteminin de adım atacaklarını vurgulayarak devam eden Hacıyev, “Ermenistan'ın Azerbaycan karşı işlediği suçlar hakkında soruşturma başlattık” dedi.

Hikmet Hacıyev uluslararası kuruluşlara başvuracaklarını belirterek açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Sputnik'te yer alan habere göre Azerbaycan’ın tüm bu hususları topladığını, başsavcılık tarafından da bu eylemlere yönelik cezai dava başlatıldığını belirten Hacıyev, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dahil olmak üzere, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde uygun adımlar atılacak. Ayrıca kendi raporlarını hazırlamaları ve bu raporların uluslararası topluma sunulması için İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) gibi sivil toplum kuruluşlarını ve başka ilgili kurumları davet ettik.”


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