Haiti'nin yeni Başbakanı Ariel Henry göreve başladı
Suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin hayatını kaybetmesinden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Henry, geçici Başbakan Claude Joseph'in görevi bırakmasının ardından Başbakanlığı devraldı.
Henry, ilk açıklamasında, ulusal diyalog çağrısında bulunarak, "Ben bir demokratım, tüm sektörlerle konuşabilen bir insanım, bu yüzden son derece alçakgönüllülükle bu görevi kabul ediyorum." ifadesini kullandı.
Moise'nin öldürülmesinin arkasında yatan bütün şüpheleri aydınlatma sözü veren Henry, suçluların yakalanıp adalete teslim edileceğini söyledi.
Devlet Başkanı Moise'nin kararını uygulayan Joseph, dünkü açıklamasında, ülkenin iyiliği için görevi Henry'e devredeceğini bildirmişti.
MOİSE SUİKASTI
Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.
Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesine götürülmüştü.
Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.
Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın, 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.
Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunun suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheleri artmıştı.
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