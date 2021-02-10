Hakkari'de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelin katılımıyla "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonunun başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelin katılımıyla "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonunun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla yeni bir operasyon başlatıldı.
Operasyona, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel (129 operasyonel tim) katılıyor.
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu