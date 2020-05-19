Hakkari'de şehit olan Piyade Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de görevli olduğu üs bölgesinde keşif ve gözetleme sırasında başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde toprağa verildi.
Hakkari'de görevli olduğu üs bölgesinde keşif ve gözetleme sırasında başına
isabet eden şarapnel parçası nedeniyle kaldırıldığı hastanede şehit
olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır'ın cenazesi, memleketi
Adana'nın Aladağ ilçesinde toprağa verildi.
Gezgin Tepe Üs Bölgesinin doğusunda 12 Mayıs'ta keşif, gözetleme
faaliyetini yürütürken şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır
yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Çakır, tedavi altına alındığı Hakkari
Devlet Hastanesinde şehit oldu.
Şehit Çakır'ın (24), Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan uçak,
Adana Havalimanına indi.
Buradan alınan şehidin cenazesi, kara yoluyla Aladağ ilçesinde Gökçe
Mahallesi’ndeki babaevine getirilerek helallik alındıktan sonra mahalle
mezarlığına götürüldü.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı
uygulanarak gerçekleştirilen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı
sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, askerler ve
vatandaşlar katıldı.
Büyük üzüntü yaşayan baba Hüseyin ve anne Cennet Çakır, taziyeleri kabul
etti. Anne Çakır, oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit
Çakır'ın cenazesi defnedildi.
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