Halil Sezai yaşanan olayın ardından ilk kez açıklama yaptı

17 Ekim 2020 Cumartesi, 13:59

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Halil Sezai'nin tutukluluk halinin de devamına karar verilirken, Sezai olayların ardından ilk kez açıklama yaptı.

Halil Sezai'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada, yaşanan olayların bir itibar suikastı olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Bu bir itibar suikastıdır

Günlerdir kamuoyunda tutuklu yargılanmama gerekçe olan olaylar hakkında pek çok şey yazılıyor, anlatılıyor, söyleniyor. Herkes kendi dünya görüşü, değer yargıları üzerinden söz söylüyor, yorum yapıyor, hüküm veriyor...

Kimse de bana “Aslında ne oldu? Nasıl oldu?” diye sormadı, sormuyor ama ön yargılar hakkımda kamuoyu yargısına dönüşüyor. Korkarım ki bu kamuoyu yargısı, adli yargıyı yönlendirici bir baskı oluşturmak amacıyla, bilmediğim (ama tahmin ettiğim) nedenler ile pompalanıyor.

Beni ezan ve inancım yüzünden yargılama, linç etmeye kalkışılmasını kaldıramıyorum. Şimdiye kadar insanlığa, doğaya karşı vicdani sorumluluğum olduğunu bilerek yetiştirildim ve kendimi yetiştirdim. Paylaşmanın kutsallığını deneyimledim....

Ezan, bir köprü ve vicdani sorumluluklarımı hatırlatan kutsal bir çocukluk yadigarıdır...

İşte tam da bu yüzden beni buradan yaralamalarına, yargılamalarına müsaade etmeyeceğim.

Kim neye inanırsa inansın. Kim ne yer ne içerse içsin bu beni ilgilendirmez. Ancak tek derdimizin sadece Youtube içeriği çekmek olduğu zaman diliminde (yaklaşık 6 ay) her defasında, verandasında kurduğu hoparlörlerle içki masasına çöreklenip, saatlerce ezan açmasının sebebinin içinde iyi niyet arayamam. Ezanı kişisel husumeti için bir tahrik ve taciz aracı olarak kullanılmasını yediremedim. Yansıtılan algının tam aksini savunduğum bir tepkinin, şeytani bir şekilde bu duruma getirilmesini hazmedemiyorum.

Evet, bunu daha soğukkanlı, daha sükunetli yapamadığım için üzgünüm.”