Halk Oyunları Emekçileri Platformu'ndan destek çağrısı: 'Aylardır mağduruz'

21 Aralık 2020 Pazartesi, 09:11

Halk oyunları eğitmenleri ve usta öğreticileri, salgın sürecinde yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi isteğiyle bir araya gelerek Halk Oyunları Emekçileri Platformu’nu kurdu. Platform, yaptıkları açıklamayla çok zor zamanlardan geçtiklerini duyurdu ve “Aylardır mağduruz. İşimiz, aşımız, sevdamız, kültürümüz yok olmasın” dedi. Emekçiler, seslerini duyurabilmek için sosyal medyada profillerini sarı renge boyadı.

Hayata dönmemiz için ;



Sesimize Ses Ol!



Aylardır para kazanamıyoruz!

İşsizlik ödeneği ALAMIYORUZ!



Bizleri YOK saymak İNSANLIK SUÇUDUR!



Halk Oyunları Emekçileri Platformu



Biz Yüzbinleriz!#işYoködenekYok pic.twitter.com/5ltgsb8Jqi — Halk Oyunları Emekçileri Platformu (@hoyemekcileri) December 10, 2020

Açıklamada, “Sarı profil olarak tek gayemiz temsil ettiğimiz 15 binin üstündeki halk oyunları eğitmeninin ve sahne sanatlarının mutfağında emek sarf eden sayıları binleri aşan emekçilerimizin ve evlerine götürdükleri ekmeği paylaştıkları sayıları yüz binlere ulaşan aile bireylerinin seslerini her platformda duyurarak, yaşadıkları mağduriyetlere çözümler üretebilmek ve bizlere ait olan değerlerin yok olmasını engellemeye çalışmaktır... Ne yazık ki, icra ettiğimiz meslekler, Pandemi sürecinde alınması gereken hayati tedbirler gereği icra edilemez boyutlara ulaştı. Emekçilerimiz ve çalıştıkları kurum ve kuruluşlar ciddi geçim sıkıntıları ile karşı karşıya kaldılar. Mesleklerimizi icra etmek şöyle dursun, farklı sektörlerde günü birlik işler bulmak için çalmadık kapı bırakmadık” denildi. Platform, seslerini duyurabilmek için herkesi destek olmaya çağırırken, sosyal medyada da “#YokOlmasın” etiketiyle kampanya başlattı.