Halk TV'den '5 gün ekran karartma' cezasına ilişkin açıklama

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 21:54

Yapılan açıklamaya göre, Halk TV’ye en üst sınırdan 10 program durdurma cezası veren RTÜK’ten kısa bir süre içinde bu kez kanalı 5 gün karartma kararı çıktı. Halk TV ve Tele 1’e verilen yayın durdurma cezalarına ilişkin açıklama yapan RTÜK, kanalların benzer ihlalleri daha önce de yaptıkları ve tebligatla uyarıldıklarını ifade etmişti.

Kararın henüz kendilerine tepliğ edilmediği ifade edilen açıklamada, söz konusu cezayı RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan öğrenildiği belirtildi.

Halk TV'nin Web sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

"Bu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmiş değil. RTÜK’ün bugüne kadar verdiği en ağır ceza kararını üyelerden İlhan Taşçı’nın sosyal medya hesabından öğrendik.

Ardından bugün RTÜK’ün kurumsal hesabından yazılı bir açıklama yapıldı. Bu açıklamadan anlıyoruz ki, ekran karartma kararı Ayşenur Arslan ve canlı yayın konuğu Hüsnü Mahalli’nin bazı ifadelerine dayandırılıyor. Karar kurumumuza tebliğ edildiğinde elbette hukuki haklarımızı kullanacağız.

Fakat daha karar tebliğ edilmeden, hukuki süreçler başlamadan, kamuoyunu cezaya hazırlama niyeti taşıdığından şüphe ettiğimiz RTÜK açıklamasına, elimizdeki sınırlı bilgiyle cevap verme gereği hasıl olmuştur.

RTÜK, açıklamasında, bir önceki ceza kararına dayanak yaptığı Ahmet Şık’ın sözlerine atıfta bulunuyor. Anayasa Mahkemesi ve Türkiye’nin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, canlı yayın konuğunun sözlerinden yayıncı kuruluşun sorumlu tutulamayacağı yönünde kararları mevcuttur.

Şık’ın sözlerinin suç oluşturup oluşturmadığını henüz bilmiyoruz. Zira idare mahkemesindeki süreç devam ediyor. Buna rağmen o programdan dolayı verilen karar uygulanmış, Medya Mahallesi 5 gün boyunca yayınlanmamıştır. İfade ve basın özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına dayanılarak yapılan itirazın nasıl sonuçlanacağı meçhulken, RTÜK’ün, mahkemeden mahkumiyet kararı çıkmış gibi o sözleri hatırlatmasının hiçbir hukuki temeli yoktur.

Bu tavır, olsa olsa haksız ve ölçüsüz ceza kararına kamuoyu nezdinde meşruiyet arama ve bağımsız olması gereken mahkemeleri etki altına alma çabasıdır.RTÜK o programda yapılan konuşmaların bütünlüğünü atlayarak, bağlamından kopartılmış seçilmiş bazı cümleleri kamuoyuna aktarmış, Halk TV’yi “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını rencide etmek ve onları hafife almakla” itham etmiştir. Gelelim RTÜK açıklamasının 5 gün boyunca ekran karartma kararına ilişkin bölümüne…"