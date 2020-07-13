Halk TV'den kesilen yayına ilişkin açıklama

Halk TV yayını Ana haber bülteni sırasında canlı yayında kesilince izleyiciler sosyal medyada kesilmenin nedenini merak etmeye başladı. Kanaldan yapılan açıklamada, kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2020 Pazartesi, 19:05
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Kesilmenin RTÜK'ün 5 günlük yayın durdurma cezası ile ilgili olduğunu düşünen  Halk TV izleyicileri sosyal medyadan duruma tepkisini dile getirdi. 

HALK TV'DEN AÇIKLAMA

Halk TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kapanmanın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilerek;" Ankara yayın merkezimizdeki teknik bir sorundan dolayı yayınımız kesilmiştir. Kısa bir süre içinde sorunu çözeceğimizi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı. 


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