Halkı bunaltan '0850'li aramalar Meclis gündeminde: Cep telefonu numaraları şirketlere mi satılıyor?

02 Temmuz 2021 Cuma, 15:01

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, son dönemde 0 850 ile başlayan telefon numaralarından gelen ve yurttaşların tepkisine yol açan aramaları Meclis gündemine taşıdı.

Antmen, konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

Önergesinde, bazı firmaların internet kampanyaları, pazarlama ve satış gibi işlemlerinin yapılması amacıyla 0 850 ile başlayan hatların, vatandaşların cep telefonlarını sık sık aradığını belirten Antmen “Birçok insan bilgisi ve isteği dışında aranılmasından şikayetçi. Olur olmadık yerlerde, anlarda ve saatlerde 0850 ile başlayan bir hat telefonunuzu arayabiliyor. Bu hem rahatsızlık verici hem de vatandaşın bilgilerinin ve numaralarının elden ele gezmesi güvenlik açısından risklidir” ifadelerini kullandı.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şöyle:

– Vatandaşı isteği ve bilgisi dışında arayan 0 850 ile başlayan telefon numaralarına sahip firmalar bu numaraları nereden almıştır? Bu firmalar hangileridir? Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış mıdır?

– Konuyla ilgili bugüne kadar bakanlığınıza ve ilgili birimlere yapılan şikayet sayısı kaçtır? Bu şikayetlerin sonucu ne olmuştur?

– Bazı firmaların vatandaşların cep telefonu numaralarını bahsi geçen pazarlama yapan şirketlere sattıkları doğru mudur? Bu firmalar hangileridir?

– Vatandaşın isteği ve bilgisi dışında insanları arayan 0 850 ile başlayan telefon numaralarının halkı rahatsız etmesinin önüne geçmek için ne yapacaksınız?







