CHP'li Gürer: 'İlan yasağı iktidarın beğenmediği habere yeni yaptırımı'

01 Şubat 2021 Pazartesi, 13:25

CHP’li Gürer, Ticaret Bakanlığı’nın koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerden etkilenen sektörlere yönelik hibe desteğinden, yerel basın kuruluşlarının da yararlanması gerektiğini söyledi. Yazılı açıklama yapan Gürer, "10 bin basın çalışanı destek bekliyor" dedi. Gürer'in açıklaması şöyle:

"Yerel gazeteler, kamu kurumlarının yatırımlarla ilgili ihale ilanları ve duyurularından oluşan resmi ilanlarla ayakta durabiliyordu. Son yıllarda özellikle pandemi döneminde yatırımların büyük oranda azalması nedeniyle resmi ilanlarında azalmasına neden oldu. Yerel gazetelerin gelirlerini yarı yarıya düştü.

“TARAFSIZ BASIN KURULUŞLARI BASKI ALTINDA"

İktidar yandaşı olmayan, tarafsız, bağımsız yayın kuruluşlarının bu dönemde dahi yoğun baskı altında. Sözcü, FOX, Halk TV, TELE 1, KRT gibi özgür yayım kuruluşlarına yapılan baskılar halkın haber alma hakkını engellemektedir. Cumhuriyet, Birgün, Evrensel gazetelerine verilen resmi ilan yasağı da esasen devlet olanaklarını elinde tutan siyasi iktidarın beğenmediği habere karşı yeni bir yaptırım aracına dönüştürüldü."