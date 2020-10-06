Haluk Levent, Türkiye'de 'mobbing' ve 'ensest'e dikkat çekti: 'Bir şey yapmalıyız!'
Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından, iki konuya dikkat çektiği bir paylaşımda bulundu. Levent, mobbing ve ensenste karşı "Bir şeyler yapmalıyız" dedi.
Sanatçı ve AHBAP Platformu kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Türkiye'de birçok kişiye AHBAP Platformu aracılığıyla yardım eden Levent, yedi saatlik tren yolculuğunda kendilerine gelen maillerdeki raporları okuduğunu belirtti.
Levent, mailler sonrasında Türkiye'nin gündeminde olması ve tartışılması gereken iki konu olduğunu vurguladı.
Bu iki konunun, "mobbing" ve "ensest ilişki" olduğunu söyleyen Levent, "Bir şey yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
Haluk Levent, Twitter hesabında şunları yazdı:
"Raporlar raporlar..
7 saatlik tren yolculuğunda bizlere gelen mailleri okudum.
Gündemde hiç olmayan ama konuşmamız, tartışmamız gereken 2 konu var dostlarım!
1-Mobbing (neredeyse tüm akademik kurumlarda var)
2-Ensest (O kadar yaygın ki)
Bir şey yapmalı!
Bir şeyler yapmalıyız."
Raporlar raporlar..— Haluk Levent (@haluklevent) October 5, 2020
7 saatlik tren yolculuğunda bizlere gelen mailleri okudum.
Gündemde hiç olmayan ama konuşmamız, tartışmamız gereken 2 konu var dostlarım!
1-Mobbing
(neredeyse tüm akademik kurumlarda var)
2-Ensest
(O kadar yaygın ki)
Bir şey yapmalı!
Bir şeyler yapmalıyız.
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