Harvard profesörü açıkladı: Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?

07 Şubat 2021 Pazar, 13:29

Harvard Üniversitesi'nin tanınmış fizikçilerinden Prof. Dr. Avi Loeb, bilim dünyasında büyük tartışma yaratan gök cismi 'Oumuamua'nın uzaylı teknolojisine dair bir işaret olduğunu öne sürüyor.

Söz konusu iddialarıyla gündemden düşmeyen bilim insanı, Dünya dışı yaşamla ilgili görüşlerini yeni röportajında aktardı ve insanların, uzaylıların ilgisini çekmeyebileceğini söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Hawaii dilinde "izci" anlamına gelen 'Oumuamua isimli gök cismi, ilk kez 2017'de keşfedilmiş ve Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği görülen ilk nesne unvanını almıştı.

2017'den beri nesnenin ne olduğunu belirlemeye çalışan bilim insanları, bir dizi teori ortaya atmış, bunlar arasında nesnenin bir kuyruklu yıldız, bir hidrojen dağı ve bir göktaşı olduğu iddiaları yer almıştı.

Ancak bu iddiaların hiçbiri gökcisminin sıradışı özelliklerini açıklamaya yetmemişti. Loeb ise bu gizemlerin uzaylılarla açıklanabileceğini öne sürmüş ve gök cisminin Dünya dışı varlıklara ait bir uzay aracından koptuğunu yazmıştı.

Diğer yandan bilim insanı, uzaylılarla ilgili komplo teorilerine inanmadığını söyledi. UFO ihbarlarını değerlendirmek için gözlem merkezleri kurulmasını öneren Loeb, yeni röportajında uzaylılara dair genel görüşlerini aktardı.

'YEŞİL ÇİMLER İLGİLERİNİ ÇEKMİYOR'

Galaksideki yıldızların çoğunun cüce yıldızlar olduğunu aktaran Loeb, "Çoğu yıldız Güneş kütlesinin yaklaşık 10'da biri kadardır ve Güneş'ten iki kat daha soğuktur, bu yüzden de kırmızıdır" dedi ve ekledi:

"Çoğunlukla kızılötesi radyasyon yayarlar ve yakınlarındaki gezegenlerde yaşam varsa o canlılar kızılötesi gözlere sahip olmalı. Ve o gezegenlerde çimenler yeşil değil, koyu kırmızı olmalı.

Yıldızlararası seyahat acenteleri varmış gibi düşünün. Bu acenteler, Dünya'yı bir cazibe merkezi olarak pazarlamaz. Çünkü yeşil çimler Samanyolu'ndaki canlıların çoğunun kızılötesi gözleri için çekici değil, koyu kırmızı çimen isterler. Bu, Fermi Paradoksu'na, yani neden bizi ziyaret etmediklerine dair bir açıklama olabilir."

'O KADAR ZEKİ OLMAYABİLİRİZ'

Önde gelen gökbilimcilerden Loeb, kısa süre önce, ‘Oumuamua'nın uzaylılara ait olabileceğini öne sürdüğü bir kitap hazırladığını duyurmuştu. "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth" (Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti) isimli o kitap, 26 Ocak'ta çıkmıştı.

Kitabında, insanların bilmediği çok fazla şey olduğunu vurgulan Loeb, "Bir milyar yıl boyunca bilimin peşinde koşmanın yararını görmüş başka bir medeniyetin bizi zeki olarak kabul edip etmeyeceğini merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gökbilimci yeni röportajında da insanların, Dünya dışı medeniyetler için yeterince zeki olup olmadığı sorusunu değerlendirdi. "O kadar çekici olmamamız ve zeka açısından da ilgi çekmiyor olmamız mümkün" diyen Loeb, şöyle konuştu:

"Bir sebepten, insanlar işbirliğine yanaşmıyor; bu gerçekten talihsiz bir durum ve bir zeka işareti değil. Piyasada çok daha akıllı çocuklar hayal edebiliyorum."

'KOMPLO TEORİLERİNE İNANMIYORUM'

Ağustos 2020'de Pentagon, Amerikan Donanması bünyesinde faaliyet gösterecek bir UFO gözlem birimi kurulduğunu duyurmuştu. Duyuruda birimin Amerikan hava sahasını casusluk faaliyetlerine karşı korumayı hedeflediği bildirilmişti.

Prof. Loeb ise ABD yönetiminin UFO'larla neden uğraştığını şu sözlerle açıkladı:

"UFO konusu yönetimin ilgisini çekiyor çünkü bazı UFO ihbarları, diğer ülkelerin kullandığı araçlarla ilgili olabilir. Ve örneğin ABD'nin bu araçlardan haberi yoksa ulusal güvenlik tehdidi oluşturdukları anlamına gelir. Bu yüzden bunların ne olduğunu bulmaları gerek.

Bu arada komplo teorilerine inanmıyorum. İhbarların uzaylılarla ilgisi olsaydı haberi bir şekilde sızdırılırdı."

Loeb ayrıca, UFO'larla ilgili ihbarların sınanması için düşük maliyetli projeler geliştirilebileceğini ekledi:

"Görece küçük bir miktar para yatırmalıyız, çok da maliyetli olmaz. Şu anda elimizdeki en iyi araçları, ihbarların geldiği alanlara yerleştirebilir ve alanı yeteri kadar izleyebiliriz."