Hasar ödemeleri ikinci çeyrekte yüzde 73.8, ilk 6 ayda yüzde 42.7 arttı

07 Eylül 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) haziran sonu itibarıyla açıkladığı teknik sonuçlar, hasarlardaki artışa paralel özellikle hayatdışında teknik kârlılığının düştüğünü gösterdi:

- Hayatdışında ödenen toplam hasar, 2020’nin aynı dönemlerine kıyasla 2021’nin ikinci çeyreğinde (nisan, mayıs, haziran) yüzde 73.8 artışla 9.1 milyar TL, ilk 6 ayda yüzde 42.7 artışla 17.7 milyar lira oldu. Ayrıca ilk 6 aylık rakam 2019’da 14 milyar liraydı.

- Hayatdışındaki toplam teknik kâr ise ikinci çeyrekte yüzde 23.3 düşüşle 2.2 milyar lira, ilk 6 ayda yüzde 12.5 düşüşle 4.2 milyar lira oldu. Böylece teknik kâr/zarar oranı da ilk 6 aylar itibarıyla yüzde 24.3’ten yüzde 18.5’e geriledi.

KASKODA PATLAMA

- En büyük branş zorunlu trafikte, hasar ödemesi ikinci çeyrekte yüzde 54.7 artışla 3 milyar lira, ilk 6 ayda yüzde 34.5 artışla 6.1 milyar lira oldu. Teknik denge ise ikinci çeyrekte 725.5 milyon lira kârdan 147.2 milyon lira zarar, ilk 6 ayda da 792.8 milyon lira kârdan 407.7 milyon lira zarara dönüştü. Kaskoda ise ödeme ikinci çeyrekte yüzde 119.2 artışla 1.8 milyar lira, ilk 6 ayda yüzde 66.8 artışla 3.6 milyar liraya yükseldi. Teknik kâr ise ikinci çeyrekte yüzde 45.3 düşüşle 501.4 milyon lira, ilk 6 ayda yüzde 27.7 düşüşle 1.2 milyar lira oldu.

- Salgınla büyük ilgi gören hastalık-sağlıkta hasar ikinci çeyrekte yüzde 100.8 artışla 2 milyar lira, ilk 6 ayda yüzde 40.1 artışla 3.6 milyar lira oldu. Teknik kâr ikinci çeyrekle yüzde 24.5 düşüşle 456.6 milyon lira, ilk 6 ayda ise yüzde 30.7 artışla 1.1 milyar lira oldu.

‘HAYAT’ İSTİKRARLI

- Hayat branşında ise hasar ödemesi ikinci çeyrekte yüzde 17.6 artışla 1.1 milyar lira, ilk 6 ayda yüzde 0.1 artışla 2.2 milyar lira oldu. Teknik kâr ise ikinci çeyrekte yüzde 1.5 artışla 665.2 milyon lira, ilk 6 ayda yüzde 4.3 düşüşle 1.3 milyar lira oldu.

SERVİSE ‘OSEM’ ZORUNLULUĞU YOK

TSB, OSEM Sertifikasyon AŞ (OSEM) ile ilgili açıklama yaparak Rekabet Kurumu’na verilen taahhüdün kapsamını şöyle netleştirdi: “Hasar onarım servislerinin OSEM Sertifikasyon AŞ sertifikası almasına yönelik hiçbir zorunluluk bulunmamaktadır.”

ÖNLEYİCİ SİGORTACILIK MODELİYLE HİZMET ÖNE ÇIKIYOR

Corpus Sigorta’nın, risk mühendisliği hizmetiyle sigorta hizmeti alan veya almayan her işletmeyi olası risklere karşı değerlendirip ve onlara analiz ve raporlar sunduğu açıklandı.

Bu sistemi “önleyici sigortacılık” modeli olarak niteleyen Corpus Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, şu noktaların altını çizdi: “Önemli olan işletmelerimizin, fabrikalarımızın, tesislerimizin, mühendislik yapılarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak, öngördüğümüz riskleri önlemek, önleyemediklerinizin ise sonuçlarını önlemektir.”

‘ÖNGÖRÜLEMEYEN RİSKLERLE KASKONUN ÖNEMİ ARTIYOR’

Trafikte her 10 araçtan sadece üçünün kasko sigortası olduğunu hatırlatan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, buna karşın son dönemde sık karşılaşılan yangın, sel, deprem, dolu ve hırsızlık gibi büyük risklerin ise kaskonun önemini daha da artırdığını ifade etti.

Bu noktada yeni satışa sundukları “başlangıç kasko” paketleri hakkında bilgi veren Erdoğan, çalınma, yanma, deprem, fırtına, sel-su, dolu gibi büyük hasarlara teminat verdiklerini ayrıca poliçelerde geniş bir asistans yelpazesi olduğunu vurguladı.

ÖZEL RİSKLER’İN ÖNCELİĞİ FİNANSAL SİGORTA OLACAK

Teminat sorunu yaşanan risklere çözüm bulmak için yeni kurulan Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM), bir açıklamayla önceliklerini şöyle duyurdu: “Başta devlet destekli alacak sigortası olmak üzere, özellikle finansal sigortaların ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası ve maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasıyla ilgili havuzlara ilişkin sigorta ürünlerinin teminat yapısının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.”

ÖRYM Yönetim Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığı, SEDDK, TOBB, TSB ve işletici şirket Türk Reasürans’ın temsilcilerinden oluşuyor.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- AgeSA’nın, Brandon Hall’da “LiderSEN” programıyla “En İyi Liderlik Gelişim Uygulamaları” kategorisinde altın, “[email protected]” ile “Kriz Dönemlerini En İyi Yönetenler” kategorisinde gümüş ödül aldığı açıklandı.

- Sigortam.net’in yeni üst yöneticisi Bora Uludüz oldu. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde lisans eğitimi alan Uludüz, en son Garanti Bankası’nda dijital bankacılıktan sorumlu direktördü.

- Neova Katılım Sigorta’nın iş süreçlerini hızlandırmak için hizmete sunduğu yeni mobil uygulaması “Neova Acente’nin, yaklaşık iki haftada bini aşkın acente tarafından kullanılmaya başlandığı açıklandı.

- AXA Sigorta’nın, Stevie “Uluslararası İş Ödülleri” olarak da bilinen International Business Awards’ta, altısı altın, ikisi bronz, biri gümüş olmak üzere toplamda dokuz ödüle layık görüldüğü duyuruldu.

- Olayinkolayi.com açıldı. Platform konut, kredi ve sigorta başlıklarında bilgi verecek ve hesaplama kolaylığı sağlayacak. Ayrıca kredi hayat sigortasında yüzde 40’a varan indirim olanağı da sağlanacak.