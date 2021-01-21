Hastaneye götürdüğü amcasını öldürdüğü ortaya çıktı

21 Ocak 2021 Perşembe, 12:13

Olay, 6 Kasım 2019 günü ilçeye bağlı Uzunçayır Mahallesi'nde yaşandı. 33 yaşındaki Ömer Er, Kocaali Mahallesi'nin eski muhtarı ve amcası 57 yaşındaki Recep Er'i olay günü saat 22.00 sularında evine bırakma bahanesiyle aracına alarak gezdirmeye başladı. Amcasına bir marketten alkol alan yeğen daha sonra kendisini terminal arkasında ıssız bir bölgeye götürdü. İddiaya göre burada daha önceden aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Ömer Er amcasını dakikalarca darp ederek, tabancanın kabzası ile vurup ölümüne neden oldu. Olay yerinde bir süre bekleyen yeğen kanlar içerisinde kalan amcasını ‘Yolda yaralı halde bulduğunu' iddia edip Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Eski Muhtar Recep Er'in burada yapılan kontrollerinde hastaneye getirilmeden önce öldüğü, kafasında ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan yeğen emniyette verdiği ifadesinde amcasını yolda görüp eve bırakmak için aldığını ancak bir süre sonra evine yakın bir noktada bıraktığını, kendisinin ise Belen Mahallesi'nde bulunan terminal arkasında beklerken uyuyakaldığını, saat 04.00 sıralarında uyanıp eve gitmek istediği sırada amcasını daha önce bıraktığı yerin yaklaşık 20 metre yakınında yerde yatarken bulup, kendi aracıyla hastaneye götürdüğünü söyledi. Cinayet zanlısı ayrıca amcasının vücudunda ve kafasında oluşan darp ve aracındaki kan lekelerinin kendisini hastaneye götürürken yaşanan çarpmalar neticesinde meydana gelmiş olabileceğini ileri sürdü.

Cinayet zanlısının ifadesi sonrasında Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın yaşandığı otomobilde yaptıkları incelemede maktulün kan izlerinin yüzüne ve kafasına aldığı darp sırasında araca bulaştığını, maktulün hastaneye getirilmeden önce öldüğü, sanığın ifadesinde söylediği gibi tabancanın aracın torpido kısmında değil bagajda ahşap sandalyelerin altına gizlendiğini tespit etti. Polis ekipleri ayrıca tabancada maktule ait kan izleri bulunca olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Sanık Ömer Er'in arabasında yapılan olay yeri incelemesi çalışmaları sonrası adli tıpta yapılan incelemede tavan, sağ ön yolcu kapısı, ön yolcu camı ile arka yolcu kapısı camında tümünün sıçrama kan lekesi modeli oluşturduğu, kan kaynağına uygulanacak darp sonucu ile oluşmasının bekleneceği, şüphelinin ifadesinde belirttiği şekilde aracın hareketi nedeniyle kafasının savrulması ile oluşacak pasif kan lekeleri ile oluşmayacağı saptandı.

‘YARDIM ETTİM' DEDİ, MÜEBBET YEDİ

Cinayet zanlısı Ömer Er'in emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerde yerde yaralı olarak bulduğu amcasını hastaneye götürüp yardım ettiğini iddia etmesin rağmen, polis, savcılık ve adli tıp incelemesinde olayın cinayet olduğu anlaşıldı. Kdz. Ereğli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda da zanlı suçunu itiraf etmezken, masum olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti sanığın çelişkili ifadeler vermesi, polisin olay yeri incelemesi, adli tıp raporunu göz önünde bulundurup, cinayet zanlısının mahkemeye yardımcı olmaması, suçu işlemekten pişmanlık duymadığı kanaatine vararak müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Cinayete kurban giden eski muhtar Recep Er'in ailesinin Avukatı Ahmet Köse, alınan karar ile adaletin yerini bulduğunu ifade etti. Köse konuşmasında “Dava zor bir davaydı. Polisin olay yeri incelemesindeki titiz çalışmaları sayesinde cinayet çözüldü. Adli tıp ve bilirkişi raporlarıyla da cinayet aydınlatıldı. Adalet yerini buldu” dedi.