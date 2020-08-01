Hatay Barosu Başkanı Dönmez, o gece yaşananları anlattı: "Dört saat savcı kararı olmadan gözaltında tutuldum"

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:13

Ailesiyle birlikte Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 29 Temmuz günü, bir mekanda çay içerken polisle kimlik kontrolü sırasında yaşanan tartışmanın ardından gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez ile o gece yaşananları konuştuk.

Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'a konuşan Ekrem Dönmez, “Özellikle bana gelmedi. Rutin kontroldü. Ben de baro başkanı olduğumu söylemedim çünkü orada ailesiyle çay içen sıradan bir vatandaştım. Ben normal yol kontrollerinde de nedenini öğrenmeden kimlik göstermem” dedi.

Kaçma riski olmayan kişilere kimlik kontrolünün nedeninin söylenmesi gerektiğini dile getiren Dönmez, “Kapalı bir mekanda, kaçma riski olmayan bir mekanda polis kimlik kontrolü yapıyorsa nedenini söylemek zorunda. Bu ülkede polis kıyafeti giyip, insan kaçırıldı. Vatandaşın polise hem kimlik sorma hem de arama nedenini öğrenme hakkı var. Ben sade bir vatandaş olarak bu hakkımı kullanmak istedim” şeklinde konuştu.

‘KAMERA AÇILMADAN ÖNCE POLİSLERİN TAVRI KABADAYI GİBİYDİ’

Medyada planlanmış bir olay olduğuna dair söylentiler olduğunu, “Yakında CHP’den vekil olur” ya da “Gösterseydiniz kimliğinizi, bu kadar uzatmasaydınız” diyenler olduğuna aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

“Planlı diye bir şey olabilir mi? Ayrıca kamera açılmayan bir kısım var. Öyle videodaki gibi nazik değillerdi son derece kabaydılar. Bu tavır, ‘ben devletim sorgulamadan ne istersem yapacaksın’ tavrı. Haklarınızı kullanmak istediğinizde sorun o zaman başlıyor. Bana vatandaştan yüzlerce mesaj geldi. Benzer uygulamalar yaşadıklarına dair. Tersini düşünelim polis orada gerekçesini söylese, kimliğini gösterse hem doğru olanı yapmış olacak hem sorun yaşanmayacak.”

‘KİMSE POLİSİN NEDEN GEREKÇEYİ AÇIKLAMADIĞINI SORGULAMIYOR’

Polisin kendisini gözaltına almaya orada karar verdiğini, gözaltı işlemi için savcıya dahi sormaya gerek duymadığının altını çizen Ekrem Dönmez, “Bu çok ciddi bir olaydır. Hukuku, hukukçular uygular. Bu, polisin vazifesi değildir. 4 saat savcı kararı olmadan gözaltında tutuldum. İl Emniyet Müdürü ‘Kimlik verseydin’ diyor. Kimse polisin neden orada gerekçeyi açıklamadığını sorgulamıyor. Süleyman Soylu açıklama yaptı, polisine sahip çıktı. Nerede kaldı vatandaşın hakkı, nerede kaldı hukuk?” dedi.

"POLİS, 'BEN DEVLETİM' GÜCÜNÜ DÜZENLEMELERDEN ALIYOR"

Polisin, “Ben devletim" gücünü ve şiddetini, sosyal medya, çoklu baro düzenlemelerinden aldığını ve aynı zihniyetin ürünü olduğunu söyleyen Dönmez, “İdari ve yargısal olarak ciddi sorunlar var bunlar değişmeli. Hukuk devleti miyiz yoksa polis devleti mi? Ben polise avukat ve baro başkanı olduğumu söyleseydim, bu sorun yaşanmayacaktı. Fakat o baskıcı hale getirilip keyfi şekilde artırılan polis yetkisinin bir vatandaşın özgürlüğünü gölgelediği yerde hak aramaya kalktığınızda şiddetle karşılaşırsınız. Benim yaşadığım da buna örnekti” diye konuştu.