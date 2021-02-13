Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan üreticiye 'sevgililer günü' desteği

13 Şubat 2021 Cumartesi, 19:51

Lütfü Savaş, Hatay’da binbir emek sonucu yetişen ve ferahlatıcı kokusu tüm şehri saran güzelliğin sembolü nergis çiçeklerini 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi şehrin farklı noktalarında hemşehrilerine hediye etti.

Savaş, özellikle pandemi sürecinde ekonomik olarak zor zamanlar geçiren Hataylı esnaf ve üreticiye destek olmak için Antakya’da yetişen nergisleri alarak şehrin farklı ilçelerinde dağıtımını sağladı.

ÇİÇEKLERİ EŞİ NAZAN SAVAŞ İLE BİRLİKTE TOPLADI

Hafta içinde Antakya Karlısu Mahallesi’nde nergislerin üretildiği tarlaları ziyaret eden ve üreticiyle buluşan Savaş, burada yetişen nergisleri eşi Nazan Savaş ile birlikte topladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak çiçekleri satın aldıklarını açıklayan Savaş, “Bu seneki Sevgililer Günü’nde gül, karanfil ya da diğer renkli çiçekleri almak yerine kendi üreticimizin yetiştirdiği nergisleri almayı tercih ettik. Bu 14 Şubat’ta hem Hatay’ın ruhuna hem de belediyemizin projelerine uygun davranmak istedik. Kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz nergisleri sevdiklerimize verelim istedik. Bu çiçekler bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı. Başkan Savaş, 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlarken “Her insanın bir sevme ve kucaklama şekli var, Hatay gibi doğal, çiçeklerle sevginizi gösterin” dedi.

“EXPO HATAY’IN KALKINMASINDA LOKOMOTİF GÖREVİ ÜSTLENECEK”

Hatay’ın yaklaşık 3 yıldır hummalı bir çalışma içinde olduğunu açıklayan Savaş, “Bu hummalı çalışmada esnafımıza, üreticimize ve ticaret yapan insanımıza katkı sağlamak istiyoruz. Kırsal kalkınma planımızı yaptık. Bu plan içerisinde fidancılık, çiçekçilik ve tıbbi aromatik bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Çiçeklerin yetiştirilmesi, toplanması ve pazarlanması noktasında insanlarımıza destek olacağız. Buradaki nergislerin toplanması bu anlamda ilk olsun istedik. Hatay Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma master planı var ve tüm olgulara Expo’da yer vereceğiz” diyerek Expo’nun Hatay’ın kalkınmasında lokomotif görev üstleneceğini belirtti.

SAVAŞ ANTAKYA ATATÜRK PARKI’NDA KADINLARA ÇİÇEK ARMAĞAN ETTİ

Antakya Atatürk Parkı’nda tarladan toplanan nergisleri özellikle kadınlara dağıtan Başkan Savaş, burada yaptığı açıklamada da, “Görünmez bağlar ile bağlıyız birbirimize, Sevgi bağlarıyla. Ana-baba sevgisi, evlat sevgisi, torun sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi… Sevmeye önce kendimizden başlayacağız, sonra elbette ailemizi, hayat arkadaşımızı, çocuklarımızı birbirimizi, çevremizdeki her şeyi, şehrimizi, ülkemizi, dünyayı seveceğiz. Benim biricik sevgilim eşim Nazan hanım, çocuklarım, onların yeri elbette ayrı… Bu sevgililer gününde kendi toprağımızda yetişmiş nergisleri zor şartlarda olan esnafımızdan aldık ve hemşehrilerimize hediye ettik, herkesin 14 Şubat sevgililer günü kutlu olsun” dedi.

ÜRETİCİLERDEN TEŞEKKÜR

Nergis çiçeğinin kokusu ve güzelliği ile emsali olmayan bir çiçek olduğunu belirten üreticiler de kendilerine verdiği destek nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a teşekkür etti.