Hava sıcaklığı düşüyor; yağmur, kar, fırtına geliyor!

27 Ocak 2021 Çarşamba, 19:28

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum, Ağrı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların;

Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yoğun kar (20-50 cm), Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yurdun iç ve batısında hava sıcaklığı azalacak. Doğu bölgelerde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.

Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/WtL8OuEV1K — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 19, 2021

YAĞIŞLAR GELİYOR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yoğun kar (20-50 cm), Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direkt devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.