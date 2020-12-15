Hayatdışı poliçeleri 3. çeyrekte yüzde 10.5 artarken 9 ayda yüzde 2.2 azaldı

15 Aralık 2020 Salı, 06:00

Küresel Covid-19 salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde (nisan-haziran) zor günler geçiren sigorta sektörü, yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz-eylül) özellikle hayatdışı branşların desteğiyle olumlu bir dönem geçirdi.

SEYAHAT DÜŞÜŞTE

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı ayına kıyasla hayatdışı branşta kesilen (dönem için yazılan) poliçe sayısı yüzde 10.5 artarak 19 milyon 370 bin 134 adet oldu. İkinci çeyrekte yüzde 21.2 azalış vardı. Yılın ilk 9 ayında ise poliçe sayısı yüzde 2.2 azalarak 50 milyon 922 bin 630 adede indi. Üçüncü çeyreğe hayatdışının alt branşları açısından bakınca kaskodaki yüzde 39.2’lik artış dikkat çekti. Kesilen poliçe sayısı 1.8 milyonu aştı. Zorunlu trafikte kesilen poliçe sayısı da yüzde 24.3 artışla 5.4 milyon adede yaklaştı. Bunların yanı sıra kesilen mühendislik sigortası poliçeleri yüzde 87.3 artışla 1.6 milyona ulaşırken yangın ve doğal afet poliçeleri yüzde 24.5 artışla 2.1 milyon adedi geçti. Buna karşın salgın kısıtlamalarının etkisiyle kesilen seyahat sağlık poliçeleri yüzde 74.9 düşüşle 247 bin, ferdi kaza poliçeleri yüzde 27.3 düşüşle 2.3 milyon adede geriledi.

HAYAT PAZARI SAKİN

Banka kredisi bağımlısı hayat branşında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yılın ilk 9 ayında poliçe sayısı (dönem sonu yaşayan) yüzde 2 (82 bin 440 adet) artışla 4 milyon 257 bin 740 adet oldu. Üçüncü çeyrek sonunda ise Haziran 2020 sonuna kıyasla poliçe sayısı yüzde 3.8 (153 bin 905 adet) arttı.

‘DEĞER KAYBI’ ZORUNLU OLMALI

TÜSED Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği ve TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, kaza geçmişi olan araçların alım-satımında araç değer kaybı belgesinin zorunlu kılınmasını istedi. Erdem, bu sayede özellikle ağır hasar kayıtlı, yüksek TRAMER kayıtlı, değişen-boyanan parçası fazla olan araçların fiyatlarının, orijinalliği korunmuş araçlara göre düşeceğine ve ikinci el araç alacak kişilerin mağduriyetinin önüne geçileceğine dikkati çekti.

İKİ YILDA 1753 ÇOCUĞA ÖZEL EĞİTİM VERDİLER

Allianz Türkiye’nin çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama hedefiyle başlattığı “Motto Hareket”in kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülü’ne layık görüldüğü ve “Sağlıklı Bireyler” kategorisinde “Platin” aldığı açıklandı. Şirketin ilgili grup başkanı Berna Özdemir, bu proje kapsamında 16 hafta eğitim ve 8 hafta yaz dönemi içerikleriyle 2 senede 19 il ve 21 etkinlik noktasında 1753 çocuğa ulaşıldığını açıkladı. Proje 8 yıl sürecek.

KÜÇÜK ÇAPLI HASARLAR İÇİN BEDELSİZ ONARIM

MAPFRE Sigorta’nın TQ Kalite Sertifikası’na sahip genel servis araç onarım merkezleri ile kasko sigortası sahiplerine poliçe süreci boyunca mini onarım sunduğu açıklandı. Bu hizmet küçük çaplı hasarlarda (belirtilen ölçüsel ve adetsel limitler kapsamında) bedelsiz olarak verilirken bu merkezlerde yapılan onarımlar yenileme döneminde hasarsızlık indirimi olanağı sağlıyor. Hasarlı aracın tamiri süresince, sigortalının aracına muadil bir araç sigortalıya temin ediliyor. Bu merkezlerden halen 7 adet bulunuyor.

SAĞLIK SİGORTALARINA ‘DEPREM’İ EKLEDİLER

Anadolu Sigorta’nın, sağlık sigortasına eklenebilen deprem teminatı ile sektörde ilk olan bir yeniliği daha hayata geçirdiği açıklandı. Poliçesine deprem teminatı ekleten sigortalılar, deprem sonucu olası bir yaralanma halinde tedavi masraflarını karşılayabilecek. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp, “Sağlık, herkesin birinci önceliği ve Covid-19’dan deprem riskine, doğumdan zorlu hastalıklara kadar güvende hissetmek, özel hastanelerde özgürce sağlık hizmeti alabileceğini bilmek çok önemli bir ihtiyaç. Deprem teminatımız kapsamında sigortalılarımızın 90 güne kadar yoğun bakım giderleri de poliçe kapsamında karşılanıyor” dedi. Evde bakım hizmeti giderleri de kapsamda yer alıyor.

COVİD-19 SALGINI YAN HAKLARI ETKİLEYECEK

Mercer Marsh Benefits’in (MMB), “Sağlık Trendleri: 2020 Sigorta Şirketleri Araştırması”na göre 2021’de küresel medikal maliyetlerin öngörülen enflasyon oranını büyük ölçüde aşması ve 2020’deki gibi yüzde 9.5 artması bekleniyor. Türkiye’deki beklentisi ise yüzde 16.5. Artan sağlık hizmetleri ve yeni çalışma modelleri işverenin sağladığı sağlık sigortası ve buna bağlı yan hakların maliyet ve teminat kapsamlarını etkileyecek. MMB Türkiye Lideri Hakan Elgin, araştırmaya göre uzaktan çalışmanın getirdiği zorlukların üstesinden gelmek ve artan maliyetlerle başa çıkmak için şirketlerin, çalışanlarına sundukları yan hakları ve bunları sunma yöntemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekeceğini belirtti.