Hayvanların korunmasına ilişkin genelge yetersiz bulundu

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, hayvanseverlerin talepleri doğrultusunda hazırlanan genelgenin iyi niyetli bir girişim olduğunu, ancak mevcut altyapıyla hayvan haklarını korumanın mümkün olmadığını söyledi.

Arslan, “İstenilen düzeyde hizmet için il ve ilçelerde veteriner işleri müdürlükleri kurulmalı, barınaklar asgari sağlık kurumu kriterlerine kavuşturulmalı, yeterli veteriner hekim ve yardımcı personel istihdamı sağlanmalı” önerilerine bulundu. Bakanlık, 10 Temmuz günü “Hayvanların korunması ilave tedbirler” konulu bir genelge yayımladı.

81 il valiliğine gönderilen genelgeye ilişkin gazetemize açıklama yapan Prof. Arslan, genelgede barınakların denetlenmesi, eksiklerin giderilmesi, özellikle bayram gibi özel günlerde nöbetçi veteriner hekimlerin ve yardımcı personelin bulundurulması ile sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin de bulunduğu komisyonlar oluşturularak denetimlerin arttırılmasının istendiğini anımsattı.

“Bu altyapı ve personel ile daha iyi bir hayvan sağlığı ve refahı hizmeti beklenemez” diyen Prof. Arslan, şöyle devam etti: “Hayvan hakları ve refahı açısından bakıldığında oldukça yerinde talepler olduğu açıktır. Ancak genelgeler hazırlanırken sözü edilen geçici bakımevlerinin mevcut durumu, çalışan hekim sayısı ve yardımcı personel sayısı, çalışma şartları vb diğer faktörler gözardı edilmiştir. Ülkemizde bir çok belediyede geçici bakım evi bulunmamakta, olanlarda ise nadir olarak yeterli hekim, yardımcı personel, tıbbi donanım bulunmaktadır. Çoğunlukla sınırlı imkânlarla veteriner hekimler hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Yine birçok belediyede veteriner işleri müdürlükleri bile bulunmamaktadır. İstanbul gibi bir şehirde bile 39 ilçeden sadece 18’inde veteriner işleri müdürlüğü bulunuyor. Mevcut şartlar altında genelgelerle istenen işlerin yapılması imkânsızdır.”

Büyükşehir belediyelerinde veteriner halk sağlığı dairesi, il ve ilçe belediyelerinde de veteriner işleri müdürlüklerinin kurulması gerektiğini söyleyen Arslan, “Bakanlığın, barınaklar ile geçici bakımevlerinin asgari sağlık kurumu kriterlerine kavuşturulması, yeterli veteriner hekim ve yardımcı personel istihdamının sağlanması konularında adım atması gerekir. Ancak bu adımlardan sonra hayvan sağlığı ve refahı açısından istenilen düzeyde hizmet verilebilir” diye konuştu.