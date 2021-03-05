Hazine nakit dengesi Şubat'ta 3,5 milyar TL açık verdi

05 Mart 2021 Cuma, 17:49

Hazine nakit dengesi Şubat ayında 3,5 milyar TL açık verdi, Ocak ayındaki açık 26,1 milyar lira TL seviyesindeydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı Şubat ayına ilişkin ’Hazine Nakit Gerçekleşmeleri’ni açıkladı.