Hazine nakit dengesi Şubat'ta 3,5 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2021 Cuma, 17:49
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Hazine nakit dengesi Şubat ayında 3,5 milyar TL açık verdi, Ocak ayındaki açık 26,1 milyar lira TL seviyesindeydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı Şubat ayına ilişkin ’Hazine Nakit Gerçekleşmeleri’ni açıkladı.


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