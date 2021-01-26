Hazine vadeli yaklaşık 5.5 milyar TL itfayı 8 ve 10 yıl vadeye öteledi

26 Ocak 2021 Salı, 17:30

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ve bugün toplam 4 değişim ihalesi gerçekleştirdi. Hazine bugün yaklaşık 1.5 milyar tutarında değişim ihalesi gerçekleştirdi. Bugünkü ihalede Mayıs ve Haziran 2021 vadeli tahviller geri alınırken yerine 13 Kasım 2030 vadeli tahvil verildi.

Hazine dün Nisan 2021 itfalı kuponsuz tahvil geri alınırken yerine 2028 vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil vermişti. Dün de yaklaşık 4 milyar TL borç ötelemesi gerçekleştirilmişti.

Yılbaşından Temmuz ayı sonuna kadar 312 milyar TL tutarında iç borç ödemesi gerçekleştirecek olan Hazine'nin Ağustos ve Kasım ayı hariç 2021'deki tüm aylık borçlanmaları yüksek tutarlarda.

Kaynak: Reuters