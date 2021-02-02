Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu açıkladı. Elvan, "Yapılandırma kapsamında 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı, şu ana kadar 4.1 milyar lira tahsil edildi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı." ifadesini kullandı.
Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki başvuru sonuçlarını açıkladı.
Yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirten Elvan, "Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi. 17 Kasım 2020’de başlayıp, 1 Şubat 2021’de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Başkanlık iflas etti
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Video Haberler
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
- Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
- AKP kongresinde tekmeler, yumruklar böyle havada uçuştu
- İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu
- Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu
- Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu
- İzmir'in ilçelerinde zeminlerin deprem riskini açıkladı
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Başkanlık iflas etti
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup