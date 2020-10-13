HBO'dan, Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile ilgili mini dizi
HBO, Elon Musk’ın uzay araştırmaları ve taşımacılığı üzerinde çalışan SpaceX şirketini merkezine alan bir mini dizi hazırlayacak.
Elon Musk, Reuters
SpaceX uzay taşımacılığı şirketlerinin sahibi Elon Musk, HBO ile bir dizi projesi için bir araya geliyor. Dizinin yapımcılığını "21 Jump Street", "Foxcatcher" gibi filmlerde rol alan Amerikalı oyuncu Channing Tatum üstlenecek.
MİNİ DİZİ OLACAK
Yeni HBO projesi Elon Musk’ın SpaceX şirketini merkezine alacak. Bir grup mühendisten oluşturduğu takım ile yaptığı çalışmalar ve 30 Mayıs 2020 tarihinde uzaya fırlatılan Falcon 9 roketinin hikâyesi dizinin konusunu oluşturacak. Uzay temalı yapım, altı bölümlük bir mini dizi olarak planlanıyor.
Başarılı SpaceX uzay görevinde NASA’nın Crew Dragon kapsülündeki Doug Hurley ve Bob Behnken isimli astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda geçen iki aydan sonra güvenli bir şekilde geri dönüş yapmışlardı.
Dizinin senaryosunu Amerikalı senarist Doug Jung yazıyor. Jung, 2016 yapımı "Star Trek Beyond" filminin senaryosunu yazmış, ayrıca "Mindhunter", "Big Love", "Dark Blue" gibi dizilerin senarist ekibinde de yer almıştı.
Dizi bir kitaptan uyarlanarak ekranlara taşınacak. Elon Musk’ın biyografisini yazan yazar olarak bilinen ve The Economist, Chicago Tribune, CNET gibi yayınlarda yazıları bulunan Ashlee Vance’in eseri dizinin ana kaynağı olacak.
Vance 2015 yılında "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future" adlı biyografi türündeki eseri yayımlamıştı.
Dizinin yapımcıları arasında Channing Tatum’un yanı sıra Reid Carolin, Peter Kiernan ile birlikte HBO Films’in eski başkanı Len Amato bulunuyor.
Kaynak: Filmloverss
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