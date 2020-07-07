HDP, 'Demokratik Buluşmaları' için start verdi: Despotluğa itiraz ediyoruz

07 Temmuz 2020 Salı, 14:41

Fotoğraflar: AA (Ali Balıkçı)

HDP, "Demokratik Mücadele Programı"nın ikinci aşaması olan "Demokratik Buluşmaları"na start verdi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile Mithat Sancar ve tüm milletvekilleri TBMM'de basın açıklaması yaptı. HDP'liler, "Hep birlikte savunmayı savunuyoruz" önlüğü giydi.

Sancar, "Edirne'den Hakkari'den Ankara'ya olan "Darbelere Karşı Demokrasi" yürüyüşümüzü sonlandırdık. Şimdi de Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanına buluşma yapıyoruz. Yürüyüşümüz esas olarak bir itirazı dinlendirmek içindi. Adaletsizliğe itiraz ediyorduk, şimdi de despotluğa itiraz ediyoruz. Baskıya itiraz ediyoruz, yasaklara itiraz ediyoruz. İnançlar arasında ayrımcımığa itiraz ediyoruz. Özgürlüğü inşa etmek için buluşturmalar gerçekleştireceğiz. Doğanın talanına itiraz ediyoruz. Bu iktidar, intikamcıdır. Kontrol edemediği kesimlerden intikal anlamak için itiraz ediyor. 7 Haziran 2015'ten beri intikam saldırıları gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

"Çoklu baroyu" öngören yasa teklifine karşı Sancar, "Bu iktidar kontrol edemediği alanları kapatmaya getirecek düzenlemeler yapmaya yönleniyor. Burada asıl amaç toplumu savunmasız bırakmaktır. Bu yasa teklifine karşı Genel Kurul'da da güçlü şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

Sancar, "Bu yargı eksik yargı değil, bu yargı yargı değil. Buna mahkum değiliz. Bunu değiştirecek gücümüz vardır. İnşa konusunda güçlerimizi birleştirirsek bu gidişatı durduracağız. Özgürlükler mutlaka kazanılacaktır" ifadelerini kullandı.