HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı
HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, TBMM'de merdivenlerden düşerek yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Beştaş'ın kolunda çatlak oluştuğu bildirildi.
HDP'li Meral Daniş Beştaş, Ana Bina'daki merdivenlerden düştü. Beştaş'a ilk müdahaleyi yakınında bulunan milletvekilleri yaptı. Daha sonra, Meclis kampüsünde bulunan sağlık ekipleri, Beştaş'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Tedaviye alınan Beştaş'ın kolunda çatlak oluştuğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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